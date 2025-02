Allerta meteo arancione, scuole chiuse in provincia di Grosseto: ecco dove

Grosseto.

Grosseto

La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo codice arancione per pioggia e temporali nella giornata di domani, mercoledì 12 febbraio, dalle 7 alle 23.59.

Come previsto dal regolamento di Protezione civile del Comune di Grosseto, è già stato attivato in via preventiva il Coc (Centro operativo comunale).

Riguardo le scuole, è stato deciso che resteranno chiusi soltanto gli istituti superiori di Grosseto, così come da piano di protezione civile, in modo da limitare al massimo i pericoli connessi agli spostamenti.

Capalbio

Il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, tramite ordinanza, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto comprensivo statale “Pietro Aldi” per mercoledì 12 febbraio, a seguito della comunicazione dell’allerta meteo arancione pervenuta dal centro funzionale regionale.

Orbetello

Il Comune di Orbetello informa la cittadinanza che le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse mercoledì 12 febbraio a causa dell’avviso di criticità arancione rischio idrogeologico, idraulico del reticolo principale e temporali forti.

“La decisione è stata assunta per garantire la sicurezza e l’incolumità di bambini, alunni e studenti – si legge in una nota del Comune -. Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dalla Regione Toscana e di rimanere aggiornati su ulteriori comunicazioni. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare gli uffici comunali”.

Castiglione della Pescaia

A seguito dell’allerta meteo arancione emessa dalla Regione Toscana, mercoledì 12 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Castiglione della Pescaia resteranno chiuse.

Per le famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio mensa, l’assenza sarà registrata automaticamente.

Scarlino

Il sindaco di Scarlino, Francesca Travison, ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado prevista per domani, mercoledì 12 febbraio, a causa dell’allerta meteo arancione.

Follonica

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato per la zona E3 (Etruria costa sud). e quindi anche per il territorio comunale di Follonica, l’allerta meteo codice arancione per rischio idraulico, rischio idrologico e temporali, dalle 7 alle 23.59 di mercoledì 12 febbraio.

Dopo un’attenta valutazione, il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole comunali di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

Magliano in Toscana

Le scuole di Magliano in Toscana saranno chiuse domani, mercoledì 12 febbraio, per l’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile della Regione Toscana.

“Purtroppo, come ho avuto modo ormai di dichiarare spesso – spiega il primo cittadino Gabriele Fusini –, mi trovo costretto a prendere una decisione che so che metterà in difficoltà le famiglie, ma devo farlo, come altri colleghi sindaci, per prudenza e per cercare di limitare al minimo gli spostamenti, nel caso in cui la situazione di pioggia forte e rischio idrico e idrogeologico possa diventare pericolosa. Ovviamente, ci auguriamo che non sia così, invitiamo i cittadini ad essere prudenti e, come amministrazione comunale, ci scusiamo per il disagio che dovranno affrontare”.

Monte Argentario

Nel comune di Monte Argentario, il sindaco Arturo Cerulli ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei parchi pubblici, dei cimiteri comunali e degli impianti sportivi comunali all’aperto per mercoledì 12 febbraio per allerta meteo di codice arancione diramata dalla Regione Toscana.

Gavorrano

Vista l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, con propria ordinanza n. 22/2025, ha stabilito la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nonché del nido di infanzia, della ludoteca, della biblioteca, dei cimiteri, dei parchi e dei giardini comunali per la giornata di domani, mercoledì 12 febbraio.

“La decisione è stata assunta per garantire la sicurezza e l’incolumità di bambini, alunni, studenti e popolazione tutta a seguito di un incontro tra i sindaci della provincia di Grosseto e dopo aver sentito gli organi regionali e provinciali della protezione civile: vista l’instabilità climatica, non è prevedibile la localizzazione precisa delle scariche temporalesche – si legge in una nota del Comune di Gavorrano -. Con allerta meteo arancione gli eventi meteo possono essere molto intensi, persistenti, pericolosi a scala sovracomunale, associati a danni gravi e diffusi. Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dalla Regione Toscana e di rimanere aggiornati su ulteriori comunicazioni”.

Massa Marittima

Il Comune di Massa Marittima informa i cittadini chek in seguito all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale, dopo aver consultato la Regione e il Lamma Cres, il Comune ha deciso di chiudere, nella giornata di mercoledì 12 febbraio, solo la scuola dell’infanzia e primaria di Valpiana, situata in una zona con possibili rischi idraulici.

Restano aperte tutte le altre scuole del territorio comunale.

Notizia in aggiornamento