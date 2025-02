Adf, lavori di ammodernamento sulla dorsale Fiora: possibili disagi in tre comuni

Grosseto. AdF, manutenzioni e ammodernamenti sulla dorsale Fiora.

Martedì 11 febbraio l’azienda ha programmato un intervento di manutenzione e uno di ammodernamento delle parti idrauliche sulla condotta adduttrice in località Case Lunghi, nel comune di Sorano. Si tratta di lavori che non possono essere eseguiti ad acqua aperta, pertanto sarà necessario chiudere il flusso idrico a partire dalle ore 8: la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua interesserà i serbatoi (dotati di capacità di compenso grazie all’accumulo di risorsa) e le utenze collegate in diretta alla condotta dorsale nei comuni di Sorano, Pitigliano e in località Sforzesca, a Castell’Azzara.

Poiché la capacità di compenso dei serbatoi e delle autoclavi delle singole utenze varia a seconda della loro capacità di stoccaggio della risorsa, il ripristino del flusso idrico – che si stima torni regolare in tutto il territorio interessato intorno alle 22 – potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

