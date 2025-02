“A San Valentino dona amore”: torna la campagna di Lndc per aiutare gli animali sfortunati

Grosseto. Migliaia di cani che vivono in canile non possono farcela da soli.

Per questo Lndc Animal Protection lancia anche quest’anno la campagna di San Valentino per invitare gli innamorati a portare in dono un gesto davvero speciale: regalare l’adozione a distanza di uno dei tanti cani anziani, malati e disabili che vivono in canile e che, per queste ragioni, molto difficilmente potranno trovare qualcuno che li accoglierà nella propria casa. Una sorpresa unica, capace di andare dritta al cuore e di aiutare concretamente i cani meno fortunati che, nonostante un’esistenza dura e avversa, hanno ancora tanta gioia di vivere e fiducia nell’essere umano.

Regalando l’adozione a distanza si creerà un legame unico tra un animale e la persona che riceverà il dono, alla quale Lndc Animal Protection invierà non solo il certificato di adozione con il messaggio di auguri dell’amato o dell’amata, ma anche foto e successivi aggiornamenti sull’animale adottato. I testimonial della campagna 2025 sono due:

Curvy (nella foto in alto), una cagnolona “dolcemente morbida”, trovata sotto il sole di agosto, in aperta campagna, circondata dai corpicini senza vita dei suoi cuccioli appena nati. Un’immagine difficile da dimenticare per il volontario Lndc che l’ha trovata. L’associazione si è presa cura di lei, tanto che da quello scheletrino denutrito e spaventato che era, è diventata…Curvy! Nonostante passino gli anni e arrivino gli acciacchi del tempo e del peso della sua storia, Curvy non lascia mai nella ciotola un briciolo di cibo. Una golosona che, dopo anni di vagabondaggio, ha scoperto la gioia di vivere al sicuro, circondata dai suoi compagni di rifugio e dai volontari che la riempiono di coccole;

Circe (nella foto in basso), invece, con il suo sguardo magnetico è capace di conquistare tutti con la sua dolcezza, anni luce da quello che aveva quando è stata accolta. Soccorsa otto anni fa, denutrita e in fin di vita, stava per mettere al mondo i suoi cuccioli. Il parto, però, è stato troppo duro da sostenere per le condizioni in cui versava. I volontari Lndc l'hanno portata d'urgenza in clinica per cercare di salvarla insieme ai suoi piccoli, ma solo lei ce l'ha fatta. Da allora l'associazione continua a prendersi cura di lei e dei suoi acciacchi, continuando a ricevere in cambio ogni giorno un immenso amore incondizionato.

Stelvio è un reduce delle botticelle romane, sfruttato fino allo sfinimento per il divertimento in carrozza di turisti in visita nella Capitale. Dopo una vita passata tra il box e il lavoro senza sosta, tutto ciò che conosceva era la città, il frastuono incessante, la paura. Non ha mai avuto un briciolo di libertà, né la possibilità di correre senza obblighi e senza sofferenza. Ora vive libero nel santuario insieme a tanti altri animali salvati da un triste destino. Oggi Stelvio è felice, galoppa in grandi distese di terra e trascorre le sue giornate tranquillo e sereno.

L’associazione è presente in 17 regioni e gestisce 67 rifugi lungo tutto lo Stivale, curando, accudendo e proteggendo queste fragili creature ogni giorno. Il dono dell’adozione a distanza per San Valentino permetterà di dare loro cibo curativo, medicinali salvavita, controlli veterinari costanti, interventi chirurgici e il tepore di una cuccia calda.

A Grosseto, la sede della Ldnc è in via Genova 7.

“Anche per chi non può adottare un cane portandolo a casa – afferma la presidente di Lndc Animal Protection Piera Rosati -, fare il medesimo gesto a distanza è qualcosa di altrettanto concreto e caritatevole. Un gesto di vero amore per un animale bisognoso che, con il tuo aiuto, potrà avere una vita migliore”.

Tutti i dettagli su: https://www.lndcanimalprotection.org.