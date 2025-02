Inaugurazione di Ruote Libere Bike Lab: mobilità sostenibile e accessibile in città

Grosseto. È programmata per sabato 8 febbraio l’inaugurazione istituzionale di Ruote Libere Bike Lab, un progetto che fa perno su un’operazione di rigenerazione urbana condotto da Melograno, che vedrà l’attivazione di un polo per la mobilità sostenibile e inclusiva – Ruote Libere Bike Lab – come diretta conseguenza della rifunzionalizzazione di uno spazio pubblico nel centro di Grosseto, in viale Matteotti 79.

Ruote Libere sarà contenitore e propulsore di una serie di iniziative che interesseranno la città e l’intero comprensorio in una logica di crescita territoriale in grado di potenziare i servizi erogati e migliorarne la competitività turistica contribuendo al dinamismo economico della zona e rendendo la rete ciclabile di Grosseto un elemento catalizzatore per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse locali. Il lavoro è uno strumento essenziale per l’integrazione e la crescita della comunità ed è per questo che Ruote Libere Bike Lab ha adottato misure concrete per coinvolgere persone in condizioni di svantaggio.

Le azioni messe in campo prevedono opportunità di impiego per categorie fragili, come disoccupati di lunga durata, persone con disabilità e giovani in cerca di prima occupazione; formazione e accompagnamento al lavoro, per garantire un’integrazione efficace e duratura nel contesto lavorativo; ambiente di lavoro inclusivo e accessibile, che valorizzi la diversità e promuova pari opportunità per tutti. Queste azioni sono finalizzate a generare un impatto positivo per la comunità di Grosseto, contribuendo a creare un tessuto sociale più coeso e solidale.

All’interno della struttura che ospita la Ciclofficina, oltre a essere presente un piccolo, ma curatissimo B&B, è presente anche Ruote Libere Trattoria Urbana, in cui i sapori della tradizione italiana incontrano l’ambiente ricco di colori e dettagli unici del mondo delle due ruote. Un luogo esclusivo a Grosseto, pronto a sorprendere con piatti che raccontano la passione per la cucina e l’accoglienza.

Il programma dell’inaugurazione:

ore 11, interventi delle istituzioni e presentazione del progetto;

ore 11.30, taglio del nastro e visita della struttura;

ore 12, aperitivo.

L’evento si terrà presso la Ciclofficina Ruote Libere Bike Lab in viale Matteotti 79, a Grosseto, e sarà ad ingresso libero.