nataleagrosseto: premiati i vincitori del contest fotografico

Grosseto. Si è tenuta questa mattina, nella sala del primo cittadino, la premiazione del contest fotografico #nataleagrosseto organizzato dall’Ufficio comunicazione del Comune lo scorso dicembre.

L’iniziativa, pensata per celebrare le festività natalizie e valorizzare la bellezza della città, ha riscosso un ampio successo, con centinaia di interazioni sui canali social ufficiali dell’ente, coinvolgendo cittadini, commercianti e turisti che si sono sfidati a colpi di scatti.

I vincitori

Il contest ha premiato i vincitori nelle due categorie in gara: per i commercianti, Perlage ha conquistato il primo posto, seguito da Libertà creativa al secondo e da Blanchard al terzo posto.

Per la categoria dei cittadini, i premiati, che si sono distinti per la qualità delle fotografie,. sono stati Tanya Tatti al primo posto, Michele Caricchio al secondo ed infine Mariangela Betti al terzo.

Soddisfatto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori alle attività produttive, Bruno Ceccherini, e alla cultura, Luca Agresti. Ai vincitori sono stati assegnati quattro biglietti per uno spettacolo teatrale da concordare, oltre a otto biglietti per la visita guidata alla mostra “Rex Rusellarum”, anch’essa programmabile in una data a scelta.

Il sindaco e gli assessori esprimono un plauso all’iniziativa: “Siamo felici che il contest abbia riscosso così tanto entusiasmo. Puntiamo a renderlo un evento annuale, così da esaltare la bellezza del nostro capoluogo. Quest’anno, l’amministrazione ha deciso di prolungare il periodo delle feste e arricchire Grosseto con un numero maggiore di addobbi, ricevendo un riscontro molto positivo. Il contest ha avuto anche l’effetto di far conoscere la nostra città al di fuori dei confini provinciali e la scelta di premi culturali vuole incoraggiare i cittadini a riscoprire la bellezza del nostro territorio e le sue tante iniziative. Ringraziamo tutti per la partecipazione e vi aspettiamo anche l’anno prossimo”.

Nella foto, da sinistra a destra: Mariangela Betti, Fabrizio Buiarelli (Perlage), Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Bruno Ceccherini, Dominga Tammone (Libertà creativa), Tanya Tatti.