L’Auser si riunisce in congresso, nominato il nuovo consiglio direttivo: tutti i membri

Scansano (Grosseto). Nella cornice del Teatro Castagnoli di Scansano, sabato 18 gennaio si è svolto il congresso per il rinnovo degli organi dell’Auser Scansano OdV, che ha visto la presenza di circa 100 soci.

I lavori sono stati aperti e diretti da Matteo Ceriola in veste di socio e sono proseguiti con la lettura del documento programmatico da parte della presidente territoriale Vera Bartalucci. A seguire, si sono succeduti gli interventi del sindaco Maria Bice Ginesi, di Alessandro Conforti, in rappresentanza dell’Auser regionale, del vicepresidente territoriale Franco Miglianti e dei rappresentanti delle associazioni presenti all’evento: Ilaria Pizzini, dell’Auser di Magliano in Toscana, Adriano Gualdani Cavalieri di Pomonte, Lida lLzzi della Pro Loco Pomonte, Graziano Chelli, della cooperativa agricola Pomonte, Miranda Vityk, dell’Avis Scansano, Marzia Maestrello, delle Agende Rosse – Gruppo Beppino Impastato, e Giovanni Lanti, dello Spi Cgil.

Presenti, inoltre, l’assessore Alessandro Fulda, i consiglieri comunali Sheila Poli e Pasquale Quitadamo, i rappresentanti delle Pro Loco di Pancole e Baccinello.

Il nuovo direttivo

Il nuovo direttivo di Auser Scansano OdV sarà presieduto per le terza volta consecutiva da Carlo Pellegrini, che avrà nel suo entourage Antonella Tenerini come vicepresidente, Lucia Bernabini, Maria Serena Macchi, Roberto Biagi, Maurizio De Francesco, Giuliano Sgherri, Luisa Bianchi, Paolo Fedeli, Franco Pianelli e Sandrine Mertes. Componenti del gruppo di presidenza saranno Carlo Pellegrini (presidente), Antonella Tenerini, Maria Serena Macchi, Paolo Fedeli e Lucia Bernabini.

Il riconfermato presidente Pellegrini ha delineato le linee programmatiche di mandato, contestualizzandole sullo scenario demografico presente sul territorio comunale di Scansano, con l’ausilio dei dati forniti dall’Ufficio Anagrafe e dell’aumento dei chilometri percorsi, che sono passati dai 62.000 del 2023 agli 87.000 del 2024.

Attività che possono effettuate con l’insostituibile apporto di vari soggetti: Comune di Scansano, Pro Loco di Pancole, Pomonte e Baccinello, la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Banca Tema, Tema Vita, Cavalieri di Pomonte, Cooperativa Agricola di Pomonte, a cui va un sentito ringraziamento da parte dell’Auser.

Alla fine del congresso, il presidente Carlo Pellegrini e il sindaco Maria Bice Ginesi hanno voluto omaggiare con una targa ricordo, assieme ai volontari sul palco, la presidente territoriale Vera Bartalucci, che è giunta al termine del limite dei due mandati previsti dallo statuto per la collaborazione avuta in questi anni.

Con l’occasione, Auser Scansano desidera ringraziare “gli uffici comunali e i rispettivi responsabili, che hanno supportato l’associazione sia per la riuscita dell’evento e sia durante tutto l’anno. Con particolare ringraziamento all’Area amministrativa coordinata dalla dott.ssa Paola Biagiotti per la fornitura dei dati statistici e la concessione del Teatro Castagnoli”.