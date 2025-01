Anpi, eletto il nuovo presidente provinciale: ecco chi è

Grosseto. Il comitato direttivo provinciale dell’Anpi, nella seduta di domenica 19 gennaio, ha eletto il nuovo presidente Giulio Balocchi e la nuova presidenza, composta da Antonella Coppi e Graziano Poli. Segretaria è stata confermata Anna Marina Copponi. Si è così concluso il periodo transitorio che si era aperto il 14 dicembre con le dimissioni del precedente presidente.

“Compito della nuova presidenza è convocare in tempi necessari l’assemblea dei delegati al congresso per procedere alla sostituzione dei componenti del direttivo – si legge in una nota dell’Anpi provinciale -, che nel frattempo sono decaduti per motivazioni varie, anche per dare giusta rappresentatività della base sociale che da circa 900 iscritti nel 2021 è passata a circa 1.350 nel 2024. Anpi comunica inoltre che l’unica casella di posta elettronica ufficiale è anpi.grosseto@live.it, mentre la propria sede operativa è posta in piazza Dante, a piano terra del Palazzo Aldobrandeschi, concessa dalla Provincia”.