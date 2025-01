Humanitas, Sensi replica a Cgil e Uil: “Accuse strumentali per screditare l’associazione”

Grosseto. «Ricevere una richiesta d’incontro mercoledì 15 e ritrovarsi sul giornale venerdì 17, accusati di comportamento antisindacale, non è decisamente il modo adeguato di preparare il terreno a un confronto di merito sereno. Ognuno rappresenta i lavoratori come meglio ritiene, ma un’accusa infondata non è un buon viatico.

Tantopiù che a una prima lettera di Uil, che chiedeva un incontro per parlare dell’azienda, veniva risposto che a tutela dei lavoratori la riunione sarebbe stata fatta alla presenta di tutte le sigle sindacali, anche considerando la poca rappresentanza dell’organizzazione richiedente.

Il giorno successivo alla richiesta d’incontro presentata da tutte le sigle, quindi, è stata data la disponibilità per la settimana successiva. Ma era troppo impellente la necessità di uscire sulla stampa, con un protagonismo evidentemente sopra le righe».

È la considerazione con la quale il presidente di Anpas Humanitas Grosseto, Christian Sensi, risponde alla nota dei due sindacati.

«Sono rimasto davvero sorpreso da tanta sollecitudine, considerato che già al secondo giorno dall’invio della richiesta di incontro le due sigle sindacali hanno inviato un comunicato ai media locali, proprio mentre stavo rispondendo loro che l’incontro si sarebbe tenuto la prossima settimana. Ci ho visto onestamente un intento strumentale, non posso che immaginare teso a mettere in cattiva luce l’associazione che presiedo. D’altra parte, le tre righe che abbiamo ricevuto per chiedere l’incontro sono molto generiche e non contestano nulla di concreto rispetto alla gestione del personale iscritto al sindacato. La maggiore parte di esso, venendo a conoscenza di questa richiesta, è caduto dalle nuvole e ha chiesto di partecipare in prima persona all’incontro non avendo ricevuto alcuna informativa dalle sigle sindacali. Ad ogni modo, nulla quaestio – conclude Sensi –: l’incontro si farà velocemente mercoledì prossimo. Se non altro per verificare il motivo di tanta fretta: vogliamo continuare ad avere buoni rapporti con i sindacati (alcuni sindacalisti sono addirittura nostri volontari) anche di fronte ad un comportamento piuttosto incomprensibile».