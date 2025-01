I Carabinieri del Comando provinciale ricevono opere del pittore Marco Monaldi 

Grosseto. Il maestro Marco Monaldi, originario di Ancona e residente ad Orsenigo (Como), ha un legame particolare con la Maremma, di cui è rimasto innamorato dopo una visita ad alcune località della provincia, non ultimo il caratteristico borgo di Montorsaio, frazione di Campagnatico, definito il paese dei presepi.

E’ proprio il particolare clima che si è respirato nella frazione e l’atmosfera natalizia data dai dei presepi esposti in ogni dove nella frazione ad aver ispirato l’artista, che ha poi deciso di donare alcune opere ai Carabinieri in servizio in provincia.

Il 4 gennaio scorso, infatti, il curatore delle mostre di Marco Monaldi, il professor Vittorio Mottola, è stato ricevuto dal Colonnello Sebastiano Arena, Comandante pProvinciale dei Carabinieri di Grosseto, che ha ricevuto alcuni esempi della produzione artistica di Marco Monaldi.

Affascinato dalla Benemerita, il maestro Monaldi ha sempre celebrato l’Istituzione in modo pacato, ma appassionato, senza mai dimenticare il passato ed immortalando il presente, tra giornate commemorative e importanti operazioni umanitarie. Del resto l’artista ha un percorso molto consolidato, lungo oltre 35 anni, con le divise. In particolare quelle dei Carabinieri, che gli hanno ispirato nel tempo tantissime opere dove troviamo spesso soggetti in alta uniforme inseriti in scene di vita quotidiana, oppure impegnati in storiche battaglie a cavallo.

Nel corso della lunga collaborazione tra il maestro e l’Arma, più di 1500 opere sono state esposte in diversi Comandi, mentre altre sono custodite in collezioni private; molte di queste sono state anche esposte in mostre tenute negli anni in location importanti: nel 2012 a Bologna in una caserma dell’Arma, nel 2013 al museo Louvre di Parigi; nel 2014 a Como al circolo “Canottieri”; nel 2015 al Museo Risorgimento di Milano; nel 2016 al Castello Visconti di Somma Lombardo e a Milano, a Palazzo Reale, in occasione del 130° raduno dell’Associazione nazionale Carabinieri; nel 2023 a Como, a Villa Gallia, in occasione del 140° anno della nascita del “Pinocchio” di Collodi.

All’artista Marco Monaldi vanno i più sinceri ringraziamenti dell’Arma grossetana per il significativo gesto.