Venator, si è riunito il Tavolo dei sindaci: pronta la lettera alla società capogruppo

Grosseto. Si è riunito, martedì 7 gennaio, a palazzo Aldobrandechi, a Grosseto, il Tavolo dei sindaci del comprensorio delle Colline Metallifere, alla presenza del presidente della Provincia Francesco Limatola e dei vertici aziendali Venator, per approfondire alcuni temi urgenti legati all’azienda e al futuro dei dipendenti dell’impianto scarlinese.

“Il momento è delicato e impone massima attenzione a tutti i livelli: ciò che continua a emergere è che l’impianto sarebbe pronto alla ripartenza, avendo avuto tutte le autorizzazioni amministrative del caso, ma permangono le difficoltà a rientrare nel mercato, così come le difficoltà economiche di Venator Italia a garantire continuità occupazionale, aspetto che preoccupa da tempo sindacati e istituzioni – hanno dichiarato i sindaci e il presidente della Provincia – . Pertanto è stato deciso di procedere direttamente con la lettera alla società capogruppo, che sarà condivisa in queste ore con i rappresentanti politici regionali e nazionali del territorio, affinché dia risposte e rassicurazioni tempestive sulle prospettive per il futuro, facendo finalmente chiarezza su questo aspetto. Chiarimenti che dovevano essere già arrivati, visto che al 31 gennaio scadrà la cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento”.