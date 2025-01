Torna il corso gratuito di maglia e uncinetto: aperte le iscrizioni

Grosseto. Dopo il grande successo della prima edizione, Anap di Confartigianato Imprese Grosseto organizza un nuovo corso di maglia e uncinetto totalmente gratuito.

L’impegno è di due sabati al mese, dalle 15.00 alle 18.00, con partenza sabato 11 gennaio. Il corso si svolgerà nella sede di Anap Grosseto, in strada Corsini 13 (ex piazza della Palma).

“Il corso è nato – spiega la vicepresidente Anap, Susanna Bucci -, soprattutto per stare insieme, condividendo una passione come quella per la maglia e l’uncinetto. La partecipazione alla prima edizione è stata numerosa e anche questa volta speriamo nella stessa adesione.”

Per informazioni, contattare Susanna al numero 349.8220885.