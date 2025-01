Epifania: i Re Magi arrivano nelle parrocchie della Diocesi di Grosseto

Grosseto. Nella solennità dell’Epifania, che celebra la manifestazione di Gesù figlio di Dio a tutti i popoli, rappresentati dai saggi di oriente (tre per la tradizione), cercatori di verità, in varie parrocchie della diocesi di Grosseto sono stati proposti momenti di particolare festa all’interno delle Messe.

A Roselle i Magi hanno fatto ingresso in chiesa assieme al parroco don Pier Mosetti per poi distribuire, alla fine, sacchetti di dolci.

A San Giuseppe i Magi sono arrivati nel pomeriggio del 5 gennaio durante un momento di festa per i bambini nel salone parrocchiale, mentre all’Addolorata a dare volto a Gaspare, Melchiorre e Baldassarre sono stati tre bambini del percorso “A piccoli passi verso Gesù”, che coinvolge i più piccoli in una sorta di pre catechismo.

Magi anche a Santa Lucia alla Messa della 11, così come a Castiglione della Pescaia dove, fuori dalla chiesa, c’era anche il ciuchino Arturo, diventato un po’ la mascotte della comunità dopo il presepe vivente.

A Marina di Grosseto sono state distribuite in pochi minuti ben 90 calze, confezionate dalle famiglie della catechesi dei ragazzi. L’iniziativa si è tenuta sul sagrato della parrocchia al termine della Messa del 6 gennaio, in collaborazione con la Pro Loco e il Comitato San Rocco. All’interno delle calze, assieme a vari dolciumi, anche il calendario della parrocchia.

Anche a Roccastrada è stata festa per 26 ragazzi del catechismo e del dopo cresima, che hanno animato la Messa come piccolo coro di San Niccolò e hanno ricevuto in dono una calza e un pacco con molti altri regali.

Infine, nel pomeriggio dell’Epifania festa anche nella parrocchia San Francesco dove il presepe allestito nel chiostro ha preso vita con iniziative per bambini e adulti e delizie per il palato. Il pomeriggio, iniziato alle 16, si è concluso alle 18 con la Messa e l’arrivo dei Magi.

Rinviato invece a domenica 12 gennaio il presepe vivente in programma a Ribolla, dove erano attesi i Magi a cavallo. L’influenza infatti ha colpito numerosi figuranti rendendo necessario un rinvio alla domenica successiva all’Epifania, sempre alle 15, quando liturgicamente si conclude il tempo di Natale con la festa del Battesimo di Gesù.