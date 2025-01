Pedonalizzazione del centro storico: al via il nuovo regolamento

Grosseto. Fissata la data d’inizio del nuovo piano di regolamentazione della circolazione stradale in centro storico, a Grosseto: dal 13 gennaio i cambiamenti decisi dalla Giunta saranno in vigore. Il nuovo disegno legato alla mobilità nel salotto buono del capoluogo riguarda in particolare la circolazione stradale in corso Carducci e nelle aree limitrofe, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità della zona e garantire maggiore sicurezza.

Corso Carducci è un punto cardine della città, luogo di passeggiate e acquisti. Da tempo l’amministrazione lavora per limitare il traffico in alcune fasce orarie e impedire il transito alle biciclette in modo permanente. Occorreva anche un riequilibrio per arginare l’incremento dei mezzi di logistica, legato al sempre maggiore numero di acquisti on-line, e la relativa presenza di mezzi per le consegne.

La nuova regolamentazione

Si ricorda dunque che la nuova regolamentazione riconferma il divieto permanente di transito alle biciclette e ai monopattini in corso Carducci; inoltre, ne introduce, anche per le vie limitrofe, il divieto di transito e sosta dalle 11 alle 6 del giorno successivo per tutti i veicoli, eccetto mezzi in emergenza e mezzi per la pulizia delle strade, oltre che, solo nei rami di accesso al corso Carducci, i velocipedi.

È stata prevista, per agevolare la consegna delle merci, l’estensione della fascia oraria per l’ingresso nella Ztl ai possessori del permesso Cs-Ztl (movimentazione merci) e Cs/Sp-Ztl (movimentazione merci speciali) con orario 0-24 nel rispetto delle zone pedonali interne alla Ztl, alle quali saranno dedicati nuovi stalli di sosta per carico-scarico merci nelle vie attorno al corso. In modo da garantire piazza Duomo e piazza Dante, visti gli importanti lavori del Pnrr a oggi in corso che rendono inapplicabile in queste aree l’interdizione del transito a tutti i veicoli, in queste due piazze è previsto il divieto di sosta permanente. Sarà comunque ovviamente autorizzata la sosta necessaria per lo svolgimento delle manifestazioni civili e religiose.

“Con l’avvio del 13 gennaio prende corpo la nuova regolamentazione della circolazione nel nostro centro storico. Si tratta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale – di un intervento prezioso che mira a irrobustire la mobilità sostenibile nel capoluogo. Il nuovo regolamento giunge dopo un’attenta collaborazione con le associazioni di categoria e le attività produttive del centro storico, un modus operandi che ha permesso di individuare soluzioni sostenibili e condivise”.

“Per la prima volta – sottolineano ancora sindaco e assessore – il Comune interviene con una visione così ampia e organica regolamentando la pedonalizzazione dell’intero centro storico cittadino, un passo importante che va a integrare le norme precedenti che disciplinavano solo singole aree dentro le Mura”.

L’obiettivo è ambizioso: “Quest’azione – insistono Vivarelli Colonna e Megale – punta a estendere gradualmente il progetto a tutte le altre porzioni del quartiere. Grosseto può vantare un centro di assoluto pregio, a oggi ancora troppo poco valorizzato. Molto è stato fatto, ma è possibile migliorare ulteriormente favorendo la mobilità dolce e riducendo l’inquinamento. Gli accorgimenti che saranno operativi a partire dal 13 gennaio saranno oggetto di attenta valutazione e, se il caso, rimodulazione”.

Le associazioni di categoria che hanno partecipato alle discussioni, nell’ambito degli incontri con la Quarta commissione, presieduta dal consigliere Alfiero Pieraccini, sono: Cna Grosseto, Confartigianato Grosseto, Ascom Grosseto, Confesercenti Grosseto, Ccn Grosseto, Fiab Grosseto e Legambiente Grosseto.