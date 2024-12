“Maremmata”: torna il memorial in ricordo di Domenico Picciocchi

Grosseto. Ancora una volta la classica “Maremmata” apre la stagione 2025 degli eventi sportivi del Marathon Bike di Grosseto.

Appena terminata con successo la Scalata ai Presepi di Batignano-Montorsaio, con il record di iscritti, l’Avis, la Uisp e Pro-Loco Marina di Grosseto – Principina, si apprestano ad organizzare la “Maremmata”, giunta all’ottava edizione e sesto Memorial “Domenico Picciocchi”.

Un appuntamento, quello del primo dell’anno, per festeggiare tutti insieme l’inizio della nuova stagione podistica. Per una volta niente classifiche, ma solo una corsetta o una camminata ludico motoria di 10 chilometri aperta a tutti. Partenza dalla chiesa di Marina di Grosseto alle 10.45, poi tutti sulla ciclabile che porterà i partecipanti a Principina, poi Cielo Verde e camping “Il Sole”, per terminate nel lungomare di Marina di Grosseto all’altezza del “Cavallino”.

Al termine, buffet offerto dalla famiglia Picciocchi e dal figlio Nicola, in memoria del padre Domenico.

Le iscrizioni, gratuite, si potranno formalizzare dalle 9.45 alle 10.30 nei pressi della chiesa di Marina di Grosseto.