Ordine dei veterinari, rinnovato il consiglio direttivo: Andrea Guidoni nuovo presidente

Grosseto. Il dottor Andrea Guidoni è il nuovo presidente dell’Ordine dei veterinari di Grosseto.

Con Guidoni, è stato eletto anche tutto il consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2028, che guiderà i veterinari nella provincia di Grosseto.

Si è tenuta nei giorni scorsi, come previsto dalla legge e dalla normativa in materia, l’assemblea elettiva per il rinnovo degli organismi direttivi dell’Ordine dei veterinari di Grosseto. Gli eletti in seno al nuovo consiglio si sono poi riuniti venerdì 27 dicembre per distribuire le cariche, con le quali l’Ordine sarà rappresentato per il prossimo quadriennio 2025-2028.

Sono stati eletti consiglieri il dottor Andrea Guidoni, che ha assunto la carica di presidente, mentre quella di vicepresidente è stata assegnata al dottor Roberto Giomini, già presidente in passato e memoria storica dell’Ordine di Grosseto. Segretario sarà il dottor Micheletino Matarazzo e tesoriere la dottoressa Clarissa Giacolini, presidente uscente.

Gli altri consiglieri eletti sono: le dottoresse Alessandra Billi, Sandra Cappelloni e Barbara Vieri.

Faranno invece parte del collegio dei revisori i dottori Giuseppe Luca Casali De Rosa, Michele Marchini (effettivi) e Valter Petrini (supplente).