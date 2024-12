“Babbi Natale in Moto”: ecco l’evento di solidarietà per ringraziare i volontari

Grosseto. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con i “Babbi Natale in Moto“, un evento che unisce passione per le due ruote e solidarietà. L’iniziativa si terrà domenica 22 dicembre, nel cuore del centro storico di Grosseto, in piazza Dante, dalle 11 alle 13, coinvolgendo non solo appassionati motociclisti, ma anche tre importanti associazioni di volontariato: Misericordia, Croce Rossa Italiana e Anpas Humanitas.

“Questa giornata speciale è dedicata al riconoscimento del prezioso lavoro che queste associazioni svolgono quotidianamente per la comunità – si legge in una nota dei Pistoni Maremmani -. Il loro costante impegno, soprattutto nei momenti di emergenza, è fondamentale anche per noi motociclisti, che possiamo contare sul loro aiuto tempestivo in caso di necessità. L’evento vedrà la partecipazione di circa 50/60 moto, che saranno esposte all’interno del suggestivo cerchio con le catene sotto Canapone. Ogni associazione avrà il proprio gazebo informativo e un’ambulanza, offrendo l’occasione per far conoscere meglio le loro attività e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del volontariato”.

“Il nostro obiettivo è dire grazie a chi, con dedizione e altruismo, è sempre pronto a soccorrere e aiutare il prossimo. Noi motociclisti sappiamo quanto sia importante la loro presenza, perché a volte, purtroppo, la strada può riservare imprevisti e loro sono sempre pronti ad intervenire,” dichiara il presidente del Motoclub Pistoni Maremmani, organizzatore dell’evento in collaborazione con il Motoclub Granducato.