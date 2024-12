Sicurezza in centro: potenziato il servizio di steward durante le festività natalizie

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha deciso di potenziare il servizio di steward in vista delle festività natalizie, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e ordine nelle vie principali del centro storico, che durante il periodo festivo vedranno un incremento di afflusso.

Gli operatori della Master security service vigileranno il centro storico anche nelle giornate di venerdì 20 e 27 dicembre, sabato 21 e 28 dicembre, nonché nei giorni festivi di martedì 24 e mercoledì 25 dicembre, per rispondere alle esigenze di sicurezza derivanti dalla grande frequentazione delle aree centrali. Il servizio sarà garantito anche nella notte di Capodanno, il 31 dicembre, per garantire il corretto svolgimento delle feste.

Inoltre, in occasione delle giornate di sabato, il numero degli operatori in servizio sarà incrementato con l’aggiunta di 2 nuovi steward per un monitoraggio costante delle aree ritenute più sensibili.

“Un’operazione importante, da modulare di volta in volta, per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e dei visitatori durante le festività natalizie – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale e l’assessore alle attività produttive Bruno Ceccherini – . Grosseto, che in questo periodo dell’anno diventa più viva e accogliente, merita di essere un luogo ancora più sicuro in cui vivere e passeggiare. Ancora una volta accogliamo così la richiesta della nostra comunità, dei residenti e dei commercianti del centro”.