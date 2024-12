Nuovo Vescovo: il saluto di benvenuto di istituzioni e politica a don Bernardino Giordano

Table of Contents

Grosseto. Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza Episcopale Toscana, a nome suo e dei confratelli vescovi della Toscana “esprime il suo fraterno augurio al reverendo don Bernardino Giordano per la nomina a Vescovo delle Diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, unite nuovamente in persona Episcopi, assicurando la preghiera affettuosa di tutte le Chiese della regione”.

“Un grazie riconoscente – aggiunge il cardinale Lojudice – a Monsignor Giovanni Roncari, che lascia il suo incarico dopo 9 anni a Pitigliano e 3 a Grosseto, durante i quali ha saputo creare un rapporto straordinario con le Chiese a lui affidate testimoniato anche dall’affetto filiale e dalla stima di tanti fedeli”.

Gli auguri della Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto

Oggi, alle 12, nella sala Macchi della Delegazione Pontificia della Santa Casa di Loreto, il Delegato Pontificio S.E. Monsignor Fabio Dal Cin, ha esordito con queste parole:

“Siamo qui raccolti per il tradizionale scambio degli auguri di Natale e questo felice incontro è anche una circostanza speciale per la notizia che mi appresto a comunicare. Si tratta di una bella notizia che interessa la vita della Chiesa e della comunità civile. Sua Santità Papa Francesco ha nominato Vescovo della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e della diocesi di Grosseto, unite in Persona episcopi, Don Bernardino Giordano, Vicario Generale della Delegazione Pontificia”.

Il saluto del sindaco di Grosseto

“Do il benvenuto al nuovo vescovo di Grosseto, sua eccellenza Bernardino Giordano. È stata resa nota pochi minuti fa, infatti, la scelta del Santo Padre che ha accettato la rinuncia al governo pastorale della nostra Diocesi presentata dal vescovo Giovanni Roncari lo scorso 19 agosto, giorno del suo 75esimo compleanno, così come previsto da norma del canone.

Al caro vescovo Roncari, con cui ho condiviso molte iniziative e momenti importanti, va il mio più sincero ringraziamento per l’opera compiuta nella nostra comunità. Accolgo a braccia aperte il nuovo vescovo Bernardino Giordano che, come il suo predecessore, si occuperà anche delle Diocesi di Pitigliano, Sovana e Orbetello”.

Così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Il saluto del sindaco di Pitigliano

“Apprendo con gioia la nomina di monsignor Bernardino Giordano a Vescovo della nostra Diocesi – dichiara il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili -. Lo accolgo a braccia aperte e a cuore aperto, come lui ci ha chiesto, e mi rendo disponibile per accompagnarlo nel suo percorso di conoscenza della nostra comunità. Nell’occasione ringrazio padre Giovanni Roncari per tutto il contributo spirituale di questi anni e l’affetto che ci ha dimostrato”.

Il saluto del presidente della Provincia

“A titolo personale e a nome di tutta la comunità, desidero porgere il mio saluto di benvenuto al nuovo vescovo, monsignor Bernardino Giordano – commenta il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – che assume la guida delle Diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello. La nostra provincia è felice di accogliere il nuovo vescovo. La sua missione si inserisce in un territorio ricco di storia e tradizioni, ma anche di grandi sfide sociali e culturali. Da parte dell’amministrazione esprimo la massima disponibilità a collaborare insieme per il bene della comunità. Colgo l’occasione per rivolgere un sincero e affettuoso ringraziamento a monsignor Giovanni Roncari.”

Il saluto del deputato Fabrizio Rossi

“Porgo il benvenuto a Sua Eccellenza monsignor Bernardino Giordano, appena nominato dal Santo Padre nuovo vescovo della Diocesi di Grosseto e della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello”. Così Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e assessore del Comune di Grosseto.

“In attesa di poter conoscere personalmente il nuovo Vescovo, desidero inviare fin d’ora a Sua Eccellenza il più caloroso benvenuto nella nostra comunità, certo che saprà guidare con amore e lungimiranza i tantissimi fedeli della nostra terra ed essere nel contempo un punto di riferimento autorevole per tutte e due le Diocesi. Colgo l’occasione per ringraziare anche il Vescovo Giovanni Roncari per l’opera sin qui condotta nel nostro territorio. Opera pastorale che rimarrà nel cuore e nelle menti di tutti noi”, conclude l’onorevole Fabrizio Rossi.

Il saluto del deputato Marco Simiani

“La diocesi di Grosseto-Pitigliano-Sovana-Orbetello ha da oggi una nuova guida: auguriamo a don Bernardino Giordano buon lavoro e siamo certi che la sua esperienza e la sua capacità di ascolto saranno di aiuto e di stimolo per la crescita morale e la coesione sociale dei nostri territori. Al suo predecessore, Monsignor Giovanni Roncari, va la nostra stima e un profondo ringraziamento per l’operato svolto in questi anni, nei quali è divenuto un punto di riferimento per l’intera comunità”: è quanto dichiara il deputato grossetano del Pd, Marco Simiani.