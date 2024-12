Il Gruppo Scout d’Europa Grosseto 1 compie 50 anni: festa nel salone parrocchiale

Grosseto. Era l’autunno del 1974. Alcuni ragazzi che avevano visto un po’ più da vicino degli scout scovarono un ex capo dell’Asci marchigiana trasferito a Grosseto, Piero Albertini, e, tanto si adoperarono che prese avvio un piccolo reparto scout: due squadriglie, Sparvieri e Canguri, per complessivi 10 scout.

Questi, insediatisi nel seminario vescovile e con assistente Padre Renzo Rossit, dettero inizio alle attività. Il Gruppo si fregiò di un fazzoletto di colore blu bordato di rosso.

Nell’autunno del 1976 Albertini venne trasferito. Il 4 ottobre 1976 si presentò ai dieci ragazzi il dottor Aldo Grieco, un giovane medico già scout dell’Asci venuto da Roma per dire che il capo, se a loro stava bene, sarebbe stato lui; almeno per un po’. Il Gruppo aderì alla neonata Associazione italiana guide e Scout d’Europa cattolici e il fazzoletto di Gruppo cambiò, divenendo rosso bordato di bianco.

Dopo 50 anni, il Gruppo è ancora presente e attivo a Grosseto, con l’obiettivo di affiancare le famiglie nella formazione di buoni cristiani e buoni cittadini, secondo il metodo autentico e nello spirito del movimento scout ideato da Lord Baden Powell, interpretato cattolicamente ed armonizzato con l’indole della gioventù italiana nello spirito della fraternità europea.

I festeggiamenti

Tanti ragazzi e ragazze sono appartenuti al Gruppo, percorrendo un pezzetto di strada nel corso di questa lunga storia; per festeggiare questo importante anniversario, il Gruppo si ritroverà domenica 22 dicembre nel salone della parrocchia San Giuseppe, dove sono presenti le sedi.

I festeggiamenti sono aperti a tutti coloro che, nel tempo, hanno fatto parte del Gruppo con l’invito, se lo desiderano, di portare il proprio fazzoletto di Gruppo.

Dalle 14.30 si darà avvio alle prime attività e la festa terminerà intorno alle 18.45.

“Nel momento conclusivo verranno ricordati tutti i fratelli scout che ci hanno preceduto alla Casa del Padre con una piccola cerimonia di commemorazione – si legge in una nota del Gruppo Scout d’Europa Grosseto 1-. Il 50° anniversario del Gruppo Scout d’Europa Grosseto 1 è un’occasione per celebrare non solo la storia di un’associazione, ma soprattutto le persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito a far crescere una comunità di giovani e adulti impegnati nella costruzione di un mondo migliore. Con il cuore rivolto a chi ci ha preceduti, il Gruppo guarda al futuro con lo stesso spirito di servizio, fraternità e impegno che ha guidato ogni passo di questo lungo cammino”.