Controllo del Vicinato: il gruppo Cosimini estende area di osservazione e triplica iscritti

Grosseto. L’ottima esperienza maturata dal Controllo del Vicinato Cosimini ha consentito la nascita di un nuovo gruppo del vicinato sul territorio comunale: vi potranno aderire i residenti ed i titolari dei pubblici esercizi di tutta l’area compresa tra piazza Rosselli, via Bonghi, viale Matteotti, viale Sonnino.

“Al fondatore e coordinatore del Controllo dei Vicinato Cosimini Rattazzi vanno il nostro plauso ed un sincero ringraziamento – dichiara Sergio Rubegni, referente dei Gruppi del Vicinato di Grosseto –. Vincenzo Lanza ha fatto un grande lavoro durante i sette anni in cui ha ricoperto l’incarico di coordinatore, e la creazione del nuovo gruppo è un altro risultato molto importante per lo sviluppo futuro del nostro progetto”.

“Il Controllo del Vicinato aiuta i residenti ed i titolari di pubblici esercizi ad individuare le criticità ambientali, strutturali e comportamentali, che rappresentano favorevoli opportunità per i malviventi, e contribuisce a ridurre l’anonimato tra vicini, creando reti di protezione per i soggetti più vulnerabili, quali anziani e persone sole – si legge in una nota dei Gruppi del Vicinato di Grosseto -. Le truffe agli anziani infatti sono un reato particolarmente odioso perché colpiscono gli elementi più deboli, ma, attraverso la partecipazione alla vita della comunità ed alla collaborazione con le Forze dell’Ordine, si possono fronteggiare adeguatamente.

Per informazioni, o per aderire al nuovo gruppo, si può contattare il coordinatore al numero telefonico 393.8621751.