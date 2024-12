Cena di Natale per l’associazione Anna Magnani: un sorriso per i più piccoli

Grosseto. Una cena che è stata momento di gioia, ma anche cultura, riflessione e un aiuto per i più piccoli.

L’associazione culturale Anna Magnani ha promosso l’evento che si è svolto a Roselle, all’interno del centro sportivo dell’U.S. Grosseto, un ambiente accogliente che ha visto una massiccia partecipazione.

Quasi un centinaio le persone che si sono ritrovate attorno ai tavoli allestiti appositamente per l’occasione, a dimostrazione che in pochi mesi di attività l’associazione presieduta da Alessandro Artini sta avendo un forte impatto in ambito cittadino, sia dal punto di vista culturale che da quello sociale.

L’evento, promosso dalla vice presidente Gloria Lamioni, dai consiglieri Francesca Dini, Maria Grazia Trani, Amedeo Gabbrielli e dalla socia Anna Lupo, ha visto il pieno appoggio dell’associazione nei confronti dell’iniziativa “Dona un regalo per Natale”, promossa dalle Polisportive giovani salesiane.

Già da alcune settimane, infatti, è attiva la raccolta di giocattoli e materiale scolastico da donare a tutti quei bambini che non si aspettano di trovare alcun dono sotto l’albero di Natale. In tal senso sono già stati raccolti oltre 350 doni che, grazie al lavoro del presidente Matteo Di Marzo, del segretario Michele Marchese e dei collaboratori delle Polisportive giovani salesiane, verranno distribuiti nella provincia, alle parrocchie e alla Croce Rossa, per donare un Natale più sereno ai bambini meno fortunati.

Anche l’associazione Anna Magnani, come detto, ha dato il suo sostegno e contributo all’iniziativa, con i partecipanti alla cena che hanno donato giocattoli e materiale scolastico.

Durante l’evento non è mancato il momento culturale, con Paola Salvestroni che ha messo in scena il “Racconto di Natale” di Charles Dickens, un evergreen del panorama letterario scritto nel 1843. L’associazione Anna Magnani poi, attraverso le parole della vice presidente Gloria Lamioni, ha illustrato i progetti e le iniziative dei prossimi mesi. Sarà un 2025 ricco di eventi e di appuntamenti per questa nuova realtà che sta suscitando un crescente interesse.