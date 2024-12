Mille euro per la Fondazione Il Sole: donazione della Gran Loggia d’Italia

Grosseto. La Fondazione Il Sole Ets – Fondazione di partecipazione, impegnata nel territorio grossetano per offrire servizi dedicati al “durante e dopo di noi” a favore di persone diversamente abili, ha ricevuto una visita significativa da parte di una delegazione della Gran Loggia d’Italia degli Alam (Antichi liberi accettati muratori) dell’Oriente di Grosseto.

La delegazione ha visitato nei giorni scorsi la sede della Fondazione, situata in via Uranio 40/B, mostrando grande interesse ed entusiasmo per le numerose attività svolte. Durante l’incontro, i membri della Gran Loggia hanno avuto modo di conoscere da vicino l’impegno e la dedizione del personale della Fondazione che, quotidianamente, opera con professionalità e generosità per migliorare la qualità della vita delle persone assistite.

A testimonianza del loro apprezzamento, gli Alam dell’Oriente di Grosseto hanno deciso di sostenere concretamente la missione della Fondazione Il Sole ETS con una donazione di 1.000,00 euro. Questo generoso contributo rappresenta un segnale importante di vicinanza e supporto alle attività fondamentali svolte dalla Fondazione sul territorio.

A ricevere la delegazione nella sede sono stati il presidente della Fondazione, Marco Scandroglio, e il direttore Roberto Marcucci, che hanno espresso il loro ringraziamento a nome di tutto il personale e delle persone assistite.

La Fondazione Il Sole Ets rinnova “con gratitudine i propri ringraziamenti alla Gran Loggia d’Italia degli Alam dell’Oriente di Grosseto per il gesto di solidarietà e per la sensibilità dimostrata nei confronti di una realtà che rappresenta un punto di riferimento per molte famiglie del territorio”.