Gli autotrasportatori diventano Babbi Natale per i bambini: donati giocattoli alla Pediatria

Grosseto. Ancora sorrisi nei reparti di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Grosseto. Nei giorni scorsi gli autotrasportatori di Multiservice Italia hanno consegnato dei regali ai bambini presenti.

«Siamo estremamente orgogliosi di poter confermare anche quest’anno l’organizzazione dell’evento dedicato ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Grosseto – dichiara Antonio Calamia, contract manager della Upl di Scarlino, a nome dei lavoratori Multiservice Italia -. Questo progetto rappresenta un momento di grande umanità e solidarietà, nato dall’iniziativa spontanea della nostra flotta e dei colleghi dell’amministrazione di Napoli, e pienamente sostenuto dalla nostra azienda. La forza di queste iniziative sta nell’entusiasmo e nella partecipazione di chi vi prende parte e vogliamo ringraziare ogni collega e ogni membro della flotta per l’impegno, l’azienda per il suo supporto costante, così come l’ospedale e la direzione sanitaria che ha permesso ciò. Questi gesti ci ricordano che il lavoro non è solo produttività, ma anche umanità e condivisione di valori».

«A nome di tutti i bambini e delle famiglie presenti, vogliamo ringraziare Multiservice Italia e tutti gli autotrasportatori che hanno scelto di regalare un momento di felicità ai bambini – dichiara la direttrice della Pediatria di Grosseto, Susanna Falorni -, ci piace sottolineare come questa iniziativa nasca proprio in seno ai dipendenti e sia stata condivisa dalla società».

«Babbo Natale è il primo trasportatore di doni, ma sicuramente al secondo posto ci sono i lavoratori della Multiservice Italia – dichiara il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro -. Con questa occasione hanno dato vita ad un momento di gioia anche per tutta la comunità ospedaliera del Misericordia, che ringrazio».