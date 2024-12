Cento anni del ritorno dei francescani: Grosseto accoglie il Custode di Terra Santa

Grosseto. Nel centenario dell’arrivo, anzi del ritorno dei francescani a Grosseto, la comunità dei frati minori che abita il convento San Francesco vuol gettare un ponte oltre i propri confini, allargando il cuore a quella terra, che chiamiamo santa, e che continua ad essere ferita, travagliata, macchiata dal disordine della guerra, dall’assenza di pace.

E lo fa accogliendo per la prima volta in città il Custode di Terra Santa, fra’ Francesco Patton.

I francescani, infatti, sin dal ‘300 hanno il compito – delicato e fondamentale – di custodire i luoghi che raccontano la storia della salvezza, aperta con l’incarnazione del Figlio di Dio. Sono presenti, dunque, a Gerusalemme, Betlemme e in molti altri luoghi della Palestina, ma anche in Siria, Cipro, Egitto, Libano per portare, con la loro presenza, un messaggio di fraternità, di riconciliazione, di dialogo.

Questa particolarissima Provincia religiosa è chiamata, appunto, Custodia, una denominazione che già dice tutto dello stile con cui i francescani vogliono abitare quei luoghi. La Custodia è affidata dall’Ordine dei Frati Minori e dalla Santa Sede ad un Custode, un frate, appunto, che viene chiamato a rivestire questo delicatissimo compito di governo di una fraternità religiosa molto eterogenea, perchè composta da frati di diverse provenienze, la cui prima missione è, sì, avere cura dei santuari, ma prima ancora delle “pietre vive”, donne e uomini, soprattutto cristiani (ormai una piccolissima minoranza), che ancora vivono nei luoghi che hanno visto il passaggio del Signore, per costruire con loro ponti e non muri, anche attraverso tante opere sociali ed educative.

In questo momento così drammatico per la Terra Santa e per l’intera area mediorientale, l’arrivo a Grosseto del custode non può che rappresentare una straordinaria occasione di conversione.

Il programma della visita

Padre Patton sarà a Grosseto venerdì 20 dicembre. Alle 18.00, nella chiesa di San Francesco, nel centro storico di Grosseto, terrà un incontro aperto a tutti, in dialogo con Giacomo D’Onofrio, direttore dell’ufficio comunicazioni sociali della Diocesi, dal titolo “Profeti di pace in mezzo alla guerra“, mentre alle 21, sempre nella chiesa di San Francesco, avrà luogo una serata di preghiera, nel contesto della novena di Natale, che avrà per titolo “Tu sei la pace”, per invocare questo dono dal Principe della pace, di cui stiamo per celebrare i 2025 anni dalla sua venuta nella carne in mezzo a noi. Un’occasione unica per tutti. Per questo i frati hanno anche preparato uno schema di Novena di Natale, offerto alla disponibilità di tutte le parrocchie della Diocesi e incentrato sulle “Lodi di Dio Altissimo” di san Francesco.

“Invitiamo i grossetani a cogliere questa occasione della presenza del padre custode – dicono i frati minori – perchè tutti noi abbiamo bisogno di essere continuamente rialfabetizzati al linguaggio della pace, della riconciliazione, del perdono, della fraternità”.

Alla visita di padre Patton a Grosseto è legata anche l’iniziativa “Da Grosseto a Betlemme“, che i frati minori hanno lanciato alcune settimane fa, allo scopo di raccogliere fondi da consegnare al Custode in favore delle tante opere sociali, caritative ed educative che i francescani portano avanti in Terra Santa. Il progetto consiste nella vendita di piccoli presepi in legno di ulivo realizzati da alcune famiglie artigiane di Betlemme. L’offerta minima è di 5 euro. I presepini si possono acquistare nella parrocchia San Francesco e visitando il presepe realizzato nel chiostro del convento, che è un itinerario immersivo nel mistero del dolore e della redenzione portata da Cristo.

Chi è Padre Patton

Francesco Patton è Custode di Terra Santa dal 20 maggio 2016. È nato a Vigo Meano, nella provincia e diocesi di Trento, il 23 dicembre 1963, appartiene alla Provincia di Sant’Antonio dei Frati Minori, Italia. Oltre all’italiano, parla inglese e spagnolo. Ha emesso la prima professione religiosa il 7 settembre 1983 e quella solenne il 4 ottobre 1986. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 26 maggio 1989. Nel 1993, ha conseguito la Licenza in scienze della comunicazione all’Università Pontificia Salesiana di Roma. Ha svolto diversi servizi all’interno della sua Provincia di origine e all’interno dell’Ordine. È stato due volte segretario generale del Capitolo generale ofm (2003 e 2009), visitatore generale (2003), ministro provinciale del Trentino (2008-2016), presidente della Conferenza dei ministri provinciali dell’Italia e Albania (Compi).

Numerosi gli incarichi fuori dell’Ordine: membro del Consiglio presbiterale diocesano e della segreteria del Consiglio pastorale diocesano dell’arcidiocesi di Trento; docente di scienze della comunicazione sociale allo Studio Teologico Accademico Tridentino; collaboratore del settimanale diocesano, della radio diocesana e di Telepace Trento; iscritto all’albo dei giornalisti del Trentino – Alto Adige come pubblicista dal 1991. Il 29 aprile 2022 la Santa Sede ha reso pubblico l’assenso di papa Francesco alla scelta del ministro generale dei Frati minori fra’ Massimo Fusarelli: padre Francesco Patton proseguirà il suo mandato di Custode per un ulteriore triennio, fino al 2025.