L’illuminazione chiara è la chiave per una guida sicura: semplici consigli per gli automobilisti italiani

Le strade italiane sono varie, con strette vie cittadine e strade di campagna, serpentine di montagna e ampie autostrade che attraversano il Paese. Di notte e in caso di nebbia, la visibilità limitata su queste strade richiede un’attenzione particolare all’illuminazione del veicolo. Un’illuminazione chiara dell’auto non è solo una comodità, ma un fattore di sicurezza vitale.

Perché l’illuminazione è importante?

Secondo il rapporto sugli incidenti 2023 dell’Automobile Club d’Italia, la scarsa visibilità o la cattiva illuminazione sono responsabili di circa il 30% degli incidenti avvenuti di notte.

Le condizioni delle strade italiane, come le serpentine di montagna, la nebbia, l’illuminazione insufficiente sulle strade interurbane e le luci cittadine che illuminano solo una parte della strada, aumentano notevolmente il rischio di incidenti, soprattutto nei mesi autunnali e invernali.

I fari non regolati correttamente o difettosi possono causare un incidente anche a un guidatore esperto. Fari correttamente regolati e puliti consentono di:

vedere chiaramente la strada, la segnaletica e gli eventuali ostacoli;

notare tempestivamente gli altri utenti della strada, in particolare i pedoni e i ciclisti;

evitare di accecare gli altri conducenti;

rendere visibile la propria auto agli altri utenti della strada anche in condizioni avverse.

Principali tipi di fari per auto e loro caratteristiche

I fari si dividono in posteriori e anteriori per posizione e in principali, ausiliari e di segnalazione per funzione. Per quanto riguarda il tipo di lampada, le auto moderne utilizzano principalmente fari alogeni, a LED e allo xeno.

I fari alogeni sono economici da produrre, facili da sostituire e adatti alla maggior parte dei modelli di auto. Tuttavia, hanno una luminosità inferiore rispetto ad altri tipi e una durata di vita più breve. I vantaggi dei fari a LED sono l’efficienza energetica, la durata, l’elevata luminosità e la chiarezza della luce. Tuttavia, i costi di installazione e riparazione sono più elevati. I fari allo xeno hanno una luce potente che ricorda la luce del sole. Sono più costosi e più difficili da installare e mantenere.

Per sostituire i fari e regolare l’emissione luminosa in modo da non abbagliare gli altri automobilisti, è importante conoscere il tipo di fari della propria auto. L’esperto di AUTODOC sottolinea che se si devono sostituire i fari fendinebbia, è necessario verificarne la compatibilità, perché esistono modelli di fari che si adattano a diverse auto, originali e compatibili. Bisogna sempre controllare il manuale tecnico ed è meglio avvalersi dei servizi di un buon elettrauto.

Tra le auto moderne, come la Fiat 500X, i fari a LED e allo xeno stanno diventando sempre più popolari grazie alla loro efficienza e longevità. I fari 500x sono un tipo di fari piuttosto popolare.

Come prendersi cura dei fari: semplici suggerimenti

Controllare che tutti i fari funzionino e siano regolati prima di ogni lungo viaggio. Se necessario, fate una prova di illuminazione su una superficie piana contro una parete.

Sporco e polvere riducono notevolmente l’efficienza della luce. Una pulizia regolare dei fari aiuta a evitare questo problema.

Se l’alloggiamento in plastica dei fari si opacizza, utilizzare speciali kit di lucidatura. L’opacità dei fari può essere causata da una diminuzione della luminosità delle lampade, nel qual caso è necessario sostituirle.

Quando rivolgersi all’assistenza?

Contattare il servizio di assistenza se:

i fari illuminano la strada in modo non uniforme o abbagliano gli altri conducenti;

quando la visibilità si riduce anche dopo la sostituzione delle lampadine;

se si notano segnali di malfunzionamento come sfarfallio, diminuzione evidente della luminosità o cambiamento di colore giallastro o blu;

se sul quadro strumenti viene visualizzato un avviso di malfunzionamento dei fari.

Il corretto funzionamento e la corretta regolazione dei fari, l’illuminazione chiara e di alta qualità contribuiranno a evitare molti problemi e a garantire una guida confortevole per voi e per gli altri.

