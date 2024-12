Dance for Life e Befana volante: tornano gli eventi del Comitato per la Vita

Grosseto. Il Comitato per la Vita chiude il 2024 e apre il 2025 con due grandi eventi nel segno della solidarietà e, come dal 1983, per raccogliere fondi per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore da donare all’ospedale Misericordia di Grosseto.

“Il Comitato per la Vita si conferma una realtà fondamentale e di straordinario valore per la nostra comunità e per il nostro territorio – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori Luca Agresti e Maria Chiara Vazzano –. L‘associazione costituisce un vero e proprio motore di solidarietà che unisce la comunità e crea occasioni di incontro, divertimento e crescita collettiva. Ogni gesto, anche il più semplice, può fare la differenza e contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e dei pazienti dell’ospedale Misericordia, per un istituto che vogliamo sempre più moderno, all’avanguardia e capace di rispondere alle esigenze del nostro territorio. Come amministratori siamo, dunque, profondamente orgogliosi di poter sostenere e promuovere queste iniziative che animeranno le festività natalizie, arricchendo il nostro cartellone di eventi e offrendo a tutti l’opportunità di stare insieme e divertirsi, sostenendo una causa importante. Esprimiamo il nostro più sincero e profondo ringraziamento al presidente Menchetti e a tutti i volontari del Comitato, il cui instancabile impegno rappresenta un esempio di dedizione e passione per il bene comune. Senza il loro continuo lavoro, sarebbe impossibile raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo ogni anno”.

Il programma

Dance for Life

Il primo evento si svolgerà il 21 dicembre al Teatro Moderno di Grosseto alle 21: è Dance for Life, il grande spettacolo organizzato dal FA Real Dance Academy asd e dal Comitato per la Vita con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Grosseto e di Teatri di Grosseto.

Michele Boschi e Barbara Grifoni, titolari della scuola di ballo, sono entusiasti di ripetere l’esperienza dello scorso anno che ha fatto registrare il tutto esaurito: “Siamo onorati di poter condividere di nuovo questa bellissima esperienza, anche perché ci lega un affetto e un’amicizia profonda con il Comitato per la Vita, condividendo lo spirito dell’iniziativa e gli obiettivi importantissimi che l’associazione grossetana porta avanti da più di 40 anni. Sul palco del Moderno porteremo la nostra arte, la danza, che è un grande veicolo di comunicazione e di solidarietà”.

Soddisfazione è espressa anche dal presidente del Comitato per la Vita, Oreste Menchetti: “Siamo felicissimi di tornare a collaborare con la scuola di ballo FA Real Dance Academy, una scuola di professionisti che hanno a cuore sia la nostra città e sia le persone che devono intraprendere percorsi di cura complessi e difficili. Siamo orgogliosi e soddisfatti di poter realizzare eventi così grandi che ampliano il pubblico al quale comunichiamo i nostri obiettivi. Grazie davvero alla generosità di Michele Boschi e Barbara Grifoni e di tutti i ballerini che parteciperanno a questa iniziativa. Mi preme ringraziare anche tutti coloro che hanno reso possibile Dance for Life, contribuendo e sostenendo lo spettacolo: oltre a Comune di Grosseto, Sistema srl, Teatri di Grosseto e Vigili del Fuoco, Toscano Confezioni, La Mantovana, Across & Avet – Agenzia di viaggi e turismo, Bar Allegro, Studio immobiliare maremmano, Allianz – Agenzia di assicurazione via Fiume Grosseto, Pasta fresca di Rocchi Sandra, Frantoio Aquila, Anichini – Trasporti e Spedizioni – Isola del Giglio, Sitel – Innovation Service.”

La prevendita dei biglietti: martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 nella sede di Fa Dance, in strada Barbanella Vecchia, oppure alla sede del Comitato, in via Varese 22. Informazioni al numero 333.2013184.

La Befana volante

Spostandoci di pochi giorni, ma di un anno esatto, il 5 gennaio 2025 il Comitato per la Vita porta in piazza lo storico evento della Befana volante, dopo che nel 2024 l’iniziativa è stata annullata per la pioggia battente che si è riversata su piazza Dante. Quest’anno, per evitare delusioni tra i più piccoli, in caso di pioggia la consegna delle calze con la presenza della Befana si sposterà nella pista di pattinaggio Atl Il Sole, in via Leoncavallo.

La Befana del Comitato è un evento attesissimo da tutti, grandi e piccoli, che ormai caratterizza la nostra città. Da sempre si svolge un giorno prima dell’Epifania, in questo caso domenica 5 gennaio. Intorno alle 15.00, la simpatica nonnina “precipita volando” da Palazzo Aldobrandeschi grazie alla splendida collaborazione con i Vigili del Fuoco. il programma degli eventi però è ricchissimo, tanto che piazza Dante diventa un cuore pulsante di persone e di bambini felicissimi.

Contemporaneamente alla festa, c’è anche la possibilità dell’acquisto a offerta delle calze della Befana, ricche – anzi straricche – di dolciumi e preparate con amore dalle volontarie del Comitato per la Vita.

Ecco di seguito il programma completo della manifestazione:

4 gennaio 2025:

ore 10: in piazza Dante i componenti e i volontari del Comitato per la Vita odv iniziano l’allestimento del gazebo per la consegna ad offerta delle “calze della Befana”;

5 gennaio 2025:

ore 10: apertura degli stand per la consegna, ad offerta, delle “calze della befana” e dello zucchero filato fino alla fine dell’evento;

ore 15: in piazza Dante i Vigili del Fuoco caleranno dal Palazzo della Provincia “La Befana” per la gioia dei tanti bambini presenti in piazza che saranno intrattenuti dalla Befana del Comitato per la Vita, la quale donerà loro dolciumi vari;

ore 16: il presepe vivente della parrocchia di Roselle, accompagnato dal corteo dei tamburini di Paganico, partirà da piazza Nannini, percorrerà via Porciatti, via Oriana Fallaci, piazza Rosselli, via Oriana Fallaci, corso Carducci, fino ad arrivare in piazza del Duomo verso le ore 16.30. Terminata la sfilata, il presepe vivente sosterà in piazza del Duomo per la cerimonia religiosa della santa benedizione;

ore 17.30: la Befana si trasferirà nei vari reparti dell’ospedale della Misericordia di Grosseto per portare dolciumi ed un attimo di allegria ai degenti, mentre in piazza Dante le persone presenti saranno allietate da canti popolari (gruppo folcloristico locale) e distribuzione di zucchero filato.

“Grazie infinite a tutti coloro che rendono possibile l’evento – si legge in una nota del Comitato per la Vita –: Comune di Grosseto, Provincia, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Grosseto, Diocesi di Grosseto, Asl Toscana Sud Est reparto di Pediatria, Toscano Confezioni, Gruppo tamburini Paganico, Gruppo figuranti presepe Roselle, Briganti di Maremma, la Uisp, Cisom – Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, Associazione nazionale Polizia di Stato di Grosseto, Atl Il Sole Pattinaggio nella persona di Francesco Gazzillo e grazie a Marzia Fidanza. Grazie a tutti per il vostro grande cuore”.