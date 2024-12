Verso il Natale: ecco le iniziative del fine settimana nelle parrocchie

Grosseto. Venerdì 13 dicembre i giovani della Diocesi anticipano di qualche giorno l’inizio della Novena in preparazione al Natale.

Si ritrovano, infatti, negli spazi della parrocchia Maria SS. Addolorata, nel quartiere Gorarella, che con gioia ha aperto le sue porte, per pregare insieme. L’incontro è fissato alle 19.00.

“Mancheranno ancora alcuni giorni all’inizio effettivo della Novena, ma volevamo comunque ritrovarci per entrare insieme in questo tempo”, dichiarano dall’equipe diocesana di pastorale giovanile. Al termine della preghiera è prevista la cena insieme. La serata si concluderà in musica con il worship, cioè una preghiera di lode, a cura dei One Way. Il gruppo è nato nel 2014 a Città di Castello, dopo che alcuni componenti avevano già vissuto esperienze di lode attraverso la musica. La bellezza e la potenza di quel connubio hanno suscitato in loro la necessità di dare vita ad un progetto di lode a Dio tramite worship, informandosi e approfondendo la lode attraverso la musica rock cristiana.

Sabato 14 dicembre, poi, alle ore 17.30 la parrocchia Immacolata concezione di Roselle offrirà, come da tanti anni a questa parte, il presepe vivente, con la Messa che sarà celebrata da don Pier Mosetti all’interno della capanna della Natività. Poi, al termine, stand gastronomici, botteghe con artigiani in costume e lotteria.

Sempre sabato, in cattedrale, il vescovo Giovanni celebrerà la Messa prefestiva della terza domenica di Avvento e, nel corso della liturgia, accoglierà nuovi fratelli nell’arciconfraternita di Misericordia, che vestiranno la “buffa”. Diretta su Tv9.

Nella parrocchia Madre Teresa continuano le iniziative legate al Villaggio di Natale (nella foto), inaugurato nel pomeriggio del 7 dicembre. In particolare, venerdì 13 dicembre stand dalle 16, al punto ristoro saranno servite donzelle, fritture e pane condito, mentre alle 21 è in programma il concerto natalizio della corale Puccini diretta dal maestrp Walter Marzilli e, all’organo, Alessandro Mersi.

Sabato 14 dicembre il punto ristoro offrirà pizza cotta nel forno della parrocchia (dalle 16), mentre alle 21 musica dal vivo con Alessia.

Domenica 15 dicembre hot dog e patatine fritte, mentre alle 18 Mago Magone, alias fra’ Adriano Appollonio, offrirà il suo spettacolo di «magie». Dalle 15 alle 19 saranno presenti anche l’ambulanza e i soccorritori dell’Humanitas.

In varie parrocchie, poi, nel fine settimana sono previsti anche mercatini di beneficenza, così come si concluderà questo fine settimana l’edizione 2024 di “Scatole di Natale”. Il Vespa club di Castiglione della Pescaia ha già consegnato le prime scatole alla casa di riposo di Vetulonia ma per coloro che ancora volessero dare il loro contributo confezionando una scatola per chi a Natale non riceve alcun dono.

Si tratta di preparare una scatola inserendoci dentro una cosa calda, una cosa dolce, un gioco o passatempo, un prodotto per l’igiene personale. Poi confezionare la scatola come si fa con un dono e scrivere un biglietto di auguri per la persona a cui andrà la scatola. I punti di raccolta sono presso le parrocchie Santa Lucia, San Francesco e Addolorata a Grosseto; nelle parrocchie di Ribolla, Castiglione della Pescaia e Alberese.