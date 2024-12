Premio al volontariato 2024: Insieme in rosa riceve il riconoscimento

Grosseto. La Pro loco di Grosseto consegnerà il Premio al volontariato 2024 all’associazione Insieme in rosa onlus. La cerimonia si terrà domenica 15 dicembre, alle 17, nell’aula magna della biblioteca comunale Chelliana, a palazzo Mensini, in via Mazzini a Grosseto.

Insieme in rosa è un’associazione di volontariato nata a Castiglione della Pescaia nel 2017 e diffusa su tutto il territorio della provincia grossetana. Questa onlus mira a raccogliere, anche attraverso la gestione e l’organizzazione di eventi, fondi da destinare a progetti per la prevenzione, diagnosi, cura e benessere delle persone colpite da patologie oncologiche.

“Lo scopo dell’associazione, che nel volontariato ha il suo punto di forza, – spiega il presidente della Pro loco di Grosseto, Andrea Bramerini – è affiancare medici, infermieri, pazienti e familiari per approfondire le esigenze di cura del nostro territorio e migliorare le condizioni di vita dei pazienti che ogni giorno sfidano le grandi difficoltà delle malattie oncologiche: un’azione meritoria cui va il nostro plauso”.

L’evento, come detto, sarà ospitato nei locali di palazzo Mensini. “Siamo lieti – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – che il premio vada all’associazione Insieme in rosa onlus e che sia stata scelta la biblioteca Chelliana per la cerimonia di consegna del riconoscimento. Insieme in rosa è una realtà preziosa per il territorio. Il suo motto è ‘Insieme si vince’. La forza dell’unione è qualcosa che va al di là della semplice relazione tra persone: si condividono gli obiettivi, si trasmette entusiasmo, si moltiplicano le energie. Negli ultimi anni è cambiato il modo di rapportarsi ed è anche e soprattutto grazie alla rete di volontariato che si è potuto aprire la strada a un futuro migliore, che impone scelte importanti”.