“L’universo: the best of”, incontro con l’astrofisica Silvia Giomi all’osservatorio astronomico

Grosseto. Venerdì 13 gennaio, alle 21.30, all’osservatorio astronomico di Roselle, sarà ospite come relatrice l’astrofisica Silvia Giomi, per un incontro sui concetti base dell’astrofisica, dalle stelle alle galassie con cenni sulla materia ed energia oscura; sarà un viaggio appassionante ai limiti della conoscenza.

La relatrice

Laurea magistrale in Astrofisica all’osservatorio astrofisico di Arcetri dell’Università di Firenze, specialista in Fisica medica, laurea in Fisica e Tecnologie avanzate all’Università di Siena, divulgatrice al planetario di Firenze ed operatrice all’osservatorio polifunzionale del Chianti, Silvia Giomi è la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice scientifica dell’osservatorio astronomico comunale di Roselle.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com.