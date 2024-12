“Aiutaci ad aiutare”: le donne del paese realizzano il mercatino solidale

Braccagni (Grosseto). Anche per questo Natale le volenterose “Donne di Braccagni in festa” hanno dato sfogo alla loro fantasia e manualità creando dei piccoli capolavori che coloreranno le feste e verranno esposti nei locali che l’associazione “Aps Gli Anta” ha messo gentilmente a disposizione per la realizzazione del mercatino, che si terrà sabato 14 e domenica 15 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

L’intero ricavato verrà devoluto all’associazione Iron Mamme-Odv Autismo di Grosseto, associazione impegnata da anni nell’aiuto di persone affette da disabilità e autismo.

“Siete tutti invitati a partecipare perché donare non solo fa bene a chi riceve – dichiarano gli organizzatori –, ma rende migliori e fa bene al cuore di chi dona”.

Domenica 8 dicembre è stato inoltre benedetto l’albero di Natale che adorna come un gioiello il giardino antistante la chiesa. Anch’esso è stato interamente realizzato dalle mani esperte delle volontarie del paese, che con amore hanno dedicato il loro tempo per adornarlo con tanti merletti.

Il pomeriggio del 5 gennaio arriverà la Befana del Gruppo tradizioni popolari Galli Silvestro, che consegnerà i regali ai bambini e il ricavato del mercatino alle Iron Mamme.