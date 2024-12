“Donne al primo piano”: successo per il progetto che offre un appartamento alle vittime di violenza

Grosseto. Grosseto Città Solidale Ets e Le Querce di Mamre Odv sono liete di annunciare il grande successo del progetto “Donne al primo piano”, che ha superato la soglia dei 3.000 euro fissata come obiettivo di crowdfunding, raccogliendo complessivamente 4.775 euro grazie al prezioso supporto della comunità grossetana.

“Donne al primo piano” è la prima iniziativa di cohousing femminile a Grosseto, dedicata a donne vittime di violenza di genere e ai loro figli. L’appartamento, situato al primo piano di una palazzina, attualmente ospita quattro donne e i loro bambini, offrendo un rifugio sicuro e un ambiente accogliente dove poter ricostruire le proprie vite. Questo spazio rappresenta non solo un luogo fisico, ma anche un punto di partenza per il reinserimento sociale e lavorativo delle ospiti.

“Un ringraziamento speciale va ai partner che hanno reso possibile questo straordinario risultato: il Centro antiviolenza Olympia de Gouges, che affianca quotidianamente il progetto nel sostegno alle donne in difficoltà; il collettivo Women Talking, che ha lavorato con dedizione per sensibilizzare e supportare la campagna; la rete territoriale, che ha contribuito con mobili ed elettrodomestici per arredare l’appartamento – si legge in una nota di Grosseto Città Solidale Ets e Le Querce di Mamre Odv -. Il successo del crowdfunding permetterà non solo di coprire ulteriori mesi di affitto, ma anche di garantire la tranquillità economica delle ospiti nel caso di imprevisti come la perdita del lavoro o il peso di bollette particolarmente gravose. Questo sostegno rappresenta una sicurezza fondamentale per il loro percorso verso l’autonomia. Siamo inoltre liete di annunciare che a breve partiranno le ricompense per tutte le persone che hanno deciso di supportare la campagna. Non vediamo l’ora di poter ringraziare concretamente ognuna di voi per il vostro straordinario contributo e la fiducia dimostrata verso il progetto”.

“Questo risultato non è solo un traguardo, ma un punto di partenza. Il successo di ‘Donne al primo Piano’ rappresenta una testimonianza tangibile della forza della solidarietà e della collaborazione tra associazioni, cittadini, istituzioni e realtà del territorio. Continueremo a lavorare per sviluppare nuovi progetti e modelli innovativi di accoglienza, autonomia e inclusione sociale. Vi invitiamo a venire a conoscerci di persona all’Emporio solidale di Grosseto in via de Barberi 108, dove potrete scoprire di più sulle nostre attività e progetti futuri – termina il comunicato -. A nome di Grosseto Città Solidale Ets e Le Querce di Mamre Odv un sentito grazie a tutti coloro che hanno creduto e sostenuto questa iniziativa. La vostra generosità ha fatto la differenza, dimostrando che insieme possiamo contribuire a costruire una Grosseto più attenta, solidale e inclusiva”.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.ideaginger.it, contattare l’indirizzo e-mail ass.grosseto.solidale@gmail.com o il numero 333.8592406 (Michele).