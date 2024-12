Long Night Gaming: una notte di giochi da tavolo e di ruolo al centro sociale Pace

Grosseto. Torna la Long Night Gaming, giunta all 14^ edizione.

Al centro sociale Pace, in via Inghilterra, a Grosseto, si inizia sabato 7 dicembre, alle 18.30 circa, con una ventina di tavoli disponibili per giocare con i più recenti giochi da tavolo e di ruolo.

“La serata è aperta a tutti e andrà avanti, secondo le nostre intenzioni, fino all’alba – dichiarano in una nota Giulio Leuci, Umberto Todini e Carlo Donadio, rispettivamente presidente, vicepresidente e responsabile attività esterne di ‘Bandus!’ – Decine di nuovissimi giochi da tavolo, le ultime uscite internazionali e l’intera collezione di ‘Bandus!’ per giocare insieme a noi. Master esperti per le sessioni di gioco di ruolo, appassionati giocatori si siederanno per spiegare i giochi e giocare insieme a voi”.

“La Long Night Gaming nasce nel 2010, anno di fondazione di ‘Bandus!’ Aps, per trovare tempo di giocare i titoli più lunghi e complessi, quelli in grado di fornire una vera e propria esperienza ludica. Il giorno scelto è stato (quasi) sempre il 7 dicembre, poiché il giorno dopo non si lavora e non c’è scuola. L’accoglienza è stata subito grande, ma gli anni successivi hanno visto una costante crescita dei partecipanti. Gli anni del Covid hanno cercato di frenarci, ma nel rispetto di tutte le limitazioni, dei numeri ridotti, mascherine e disinfettante, ‘Bandus!’ non ha fermato la tradizione. ‘Bandus! Attivazioni ludiche Maremma Aps’ è la più grande associazione ludica della costa toscana fra Civitavecchia e Livorno, ha collaborazioni con scuole e associazioni locali come Auser, di cui è ospite nelle sale del centro sociale Pace, Associazione italiana persone Down, Associazione italiana cechi e ipovedenti – termina il comunicato –. Collabora con la Fondazione Il Sole, partecipa alle iniziative contro il gioco d’azzardo utilizzando i giochi come strumento di inclusione, come elementi didattici adatti a tutti senza alcuna distinzione. Il linguaggio del gioco è universale e ‘Bandus!’ vuole far giocare tutto il mondo”.