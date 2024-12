Raccolta abusiva dei tartufi, l’assessore e le associazioni: “Necessari più controlli”

Grosseto. L’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Erika Vanelli, ha incontrato l’associazione Tartufai della Maremma grossetana, rappresentata dal presidente Luca Giustarini, per affrontare la questione della sempre più dilagante pratica della raccolta abusiva del tartufo nelle nostre pinete.

Nell’incontro, avvenuto in Municipio, insieme al Corpo dei Carabinieri forestali, alla Polizia provinciale, alla Polizia municipale e alle Guardie ambientali volontarie, è stato discusso il problema di questa pratica scorretta e fuori norma.

In particolare viene raccolto, al di fuori del periodo consentito, il tartufo marzuolo: questo genere di prodotto tipico della nostra terra rischia in questo modo di scomparire nell’arco di pochi anni, vittima dell’imperizia e della scelleratezza di chi, purtroppo spesso consapevolmente, mette in atto pratiche finalizzate al proprio tornaconto, senza la volontà di preservare l’ecosistema favorevole alla proliferazione del prodotto.

L’assessore e l’associazione Tartufai della Maremma grossetana hanno sottolineato quanto sia importante dare impulso a una sempre più ramificata e tempestiva attività di controllo da parte delle autorità competenti. L’impegno congiunto dell’amministrazione e dei soggetti partecipanti all’incontro va quindi convintamente nella direzione di garantire il rispetto delle regole, con l’obiettivo di mantenere l’ecosistema e la biodiversità, che sono il fiore all’occhiello del territorio grossetano.