Nella chiesa della frazione si inaugura il presepe monumentale

Grosseto. Il 6 dicembre, festa di San Nicola, titolare della parrocchia, Montepescali aprirà il monumentale presepe.

L’inaugurazione, nella chiesa dei santi Stefano e Lorenzo, sarà al termine della Messa delle 17, che sarà celebrata nella chiesa alta di San Niccolò. E come sempre sarà un momento di preghiera e di meditazione per illustrare nei dettagli il progetto realizzato da 31 anni dagli Operai delle chiese, antica istituzione risalente all’epoca in cui Montepescali era libero Comune. Ogni anno un tema diverso, un diverso messaggio e una diversa contestualizzazione.

Il presepe resterà aperto, poi, fino al 2 febbraio.

Foto d’archivio