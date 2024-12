I Vigili del Fuoco celebrano la patrona Santa Barbara – FOTO E VIDEO

Grosseto. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Grosseto hanno celebrato questa mattina la loro patrona, Santa Barbara, alla presenza delle massime autorità istituzionali, politiche e religiose cittadine.

“La ricorrenza di Santa Barbara si ripropone come di consueto quale occasione privilegiata per sottolineare lo spirito di altruismo che contraddistingue l’agire professionale dei miei Vigili del Fuoco – ha dichiarato nel suo discorso il Comandante provinciale, l’ingegner Roberto Bonfiglio -. Di incondizionato spirito di sacrificio ne sono concreta testimonianza tutti i nostri colleghi caduti nel generoso fervore di adempiere al proprio dovere, e alla loro memoria per Santa Barbara, rinnoviamo il nostro commosso riverente pensiero. E’ stato un anno impegnativo: gli interventi svolti hanno quasi raggiunto i 5800, sulla scia dei dati riscontrati già lo scorso anno. La centrale è intervenuta in 2981 interventi, Follonica 1155, Orbetello 714, Arcidosso 428, Sorano 115, Manciano 85, Isola del Giglio 21, Ansedonia Aib 37, personale sommozzatori 3. Sono stati svolti 470 incendi generici, 291 incidenti stradali, 392 dissesti statici, 160 danni d’acqua, 462 soccorso a persona, 354 incendi di vegetazione, 411 alberi pericolanti, 151 fughe gas. I luoghi ove sono stati svolti gli interventi sono 2543 in appartamenti, 250 in edifici in genere, 192 in zone rurali, 519 in strade e/o piazze, 627 in strade extraurbane”.

“Quanto sopra mette in risalto il rischio afferente la provincia di Grosseto, dove il servizio di istituto reso dai miei Vigili ha garantito soccorso alla popolazione – ha dichiarato Bonfiglio -. Oltre al soccorso sono state affrontate problematiche tecnico-amministrative che rivestono una importanza strategica, quali ad esempio la riorganizzazione dei settori operativi, con la redistribuzione degli incarichi al nuovo personale funzionario in ingresso al Comando, le sedi di servizio e la sicurezza nel luogo di lavoro. Sono state evase 1493 richieste di prevenzione incendi e 66 commissioni tecniche collegiali. Sono stati attivati corsi per la formazione interna del personale, per complessive 5 settimane e 60 unità formate, tra cui un corso sui dissesti statici, 1 corso sulla polizia giudiziaria, 2 corsi sul soccorso acquatico e 1 corso sula patente di III grado. Sono state formate 42 ed esaminate 446 unità addetti antincendio a rischio elevato. Nel corso dell’anno sono state espletati 85 procedimenti di polizia giudiziaria comprensivi di Cnr, annotazioni di polizia giudiziaria e procedimenti di cui al Dlgs 758/94. Sono in procinto di iniziare i lavori per la ristrutturazione del polo discipline acquatiche di Ansedonia, un polo che riveste importanza strategica nazionale per il corpo. A breve sarà predisposto l’atto di acquisto dell’immobile individuato come distaccamento stagionale presso l’Isola del Giglio, obiettivo raggiunto dopo tanti anni di impegno, nonché all’inizio del 2025 sarà espletata la procedura prevista per l’utilizzo e/o l’assegnazione in uso della nostra bellissima palestra”.

“Tutto quanto sopra si è potuto realizzare grazie alle donne e agli uomini che ho l’onore di rappresentare in questo Comando energico e dinamico, che svolge il proprio lavoro, con prontezza, impegno, spirito di servizio ed attaccamento al dovere, ed oggi è la giusta occasione per mettere in risalto l’impegno dei miei Vigili – ha sottolineato il Comandante –. Un grande ringraziamento, infine, va a mia moglie, che mi ha sempre sostenuto e supportato, seguendomi anche in questo nuovo incarico, e che quest’anno è qui con me, con Andrea, il nostro piccolo aspirante ‘Vigile del Fuoco’. Le famiglie di noi Vigili del Fuoco vivono esse stesse il nostro impegno quotidiano. Rivolgo, a questo punto al mio personale, ai miei Vigili del Fuoco, a coloro i quali hanno collaborato senza mai risparmiarsi, mostrandomi una professionalità ed un senso del dovere fuori dal comune, un caloroso e affettuoso augurio affinché la nostra Santa Patrona, cui ci affidiamo, possa portarci a migliorarci sempre, al fine di raggiungere gli obiettivi istituzionali previsti. Siamo sempre più consapevoli di costituire un punto di riferimento per il cittadino nei momenti difficili di tutti i giorni, operando per i più deboli, per chi è in difficoltà o ha bisogno di aiuto e svolgendo una funzione importante nelle operazioni di soccorso alla popolazione nell’ambito del sistema della protezione civile”.

“Se da un lato si è riconfermata l’insostituibilità dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale di un efficace e moderno sistema di protezione civile, dall’altro è parsa evidente la straordinaria multi-disciplinarietà delle competenze tecniche ascrivibili ai miei funzionari tecnici e logistico-gestionali, al personale operativo tutto, permanente e volontario, nessuno escluso, agli specialistici Saf, Usar, soccorritori acquatici che rappresentano un fiore all’occhiello di questo Comando, al personale del ruolo tecnico professionale, logistico gestionale ed informatico, multi-disciplinarietà dalla quale non si può prescindere al fine di garantire risposte immediate ed efficaci in simili contesti – ha terminato il Comandante –. Possano il coraggio e l’esempio di questa Santa a noi tanto cara, guidarci sempre, aiutandoci a garantire e mantenere nel tempo gli alti livelli di servizio al cittadino, che il Corpo Nazionale già assicura. I Vigili del fuoco ci saranno: il nostro Corpo continuerà a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la società, e questo sarà per noi fonte di soddisfazione e orgoglio, rendendoci fieri ogni giorno di vestire la nostra divisa. Buona Santa Barbara”.

La cerimonia in onore di Santa Barbara ha visto anche la deposizione di un omaggio floreale al simulacro della patrona del Vigili del Fuoco e di una corona al monumento ai caduti. Inoltre, è stata celebrata la Messa ed è stato tenuto un saggio di abilità professionali dei pompieri.