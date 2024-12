Evento natalizio di Banca Tema: consegnate 25 borse di studio e 32 bonus bebè

Grosseto. Si è tenuto ieri nella sala Eden a Grosseto l’evento natalizio organizzato ogni anno da Banca Tema.

La serata si è aperta con il concerto gospel del coro Soong Taaba di Saturnia. Cinque artisti che, con la loro voce, hanno animato la platea e hanno regalato sorrisi e belle emozioni a tutti i presenti.

Al termine dell’esibizione, sono state consegnate 25 borse di studio agli studenti più meritevoli e 32 bonus bebè per i soci che sono diventati genitori nel corso dell’anno.

Per i premi al merito scolastico, tutti i vincitori hanno ricevuto un riconoscimento in denaro e una pergamena, simbolo del traguardo raggiunto.

Anche ai neo genitori Banca Tema ha donato un contributo di augurio per il nuovo nato, per iniziare a costruire insieme il futuro del piccolo, con un omaggio personalizzato in ricordo della serata.

Presenti alla cerimonia il presidente Francesco Carri, i consiglieri di Banca Tema, il direttore generale Fabio Becherini, i quali si sono complimentati con tutti i premiati. Tra le autorità presenti anche il prefetto Paola Berardino, che ha premiato i ragazzi vincitori del premio al merito scolastico.

Ai neo diplomati e laureati il presidente e il direttore hanno ricordato quanto sia importante l’impegno profuso negli studi per diventare cittadini attivi e consapevoli e ottenere i migliori risultati in campo professionale. Alle famiglie hanno rivolto un augurio speciale per i nuovi nati.

“In occasioni come queste riscopriamo il valore della comunità. Per noi è un piacere poter condividere oggi con i nostri studenti più meritevoli e le loro famiglie la gioia per i risultati ottenuti – ha dichiarato il presidente Francesco Carri -. In un contesto socio-economico che continua ad essere instabile, Banca Tema ha rinnovato anche quest’anno il suo sostegno quotidiano allo sviluppo del territorio e al futuro delle famiglie”.

“Continuiamo ad investire nella formazione dei nostri giovani con orgoglio e convinzione – ha aggiunto il direttore generale Fabio Becherini –. Innovazione e competitività caratterizzano oggi il mercato del lavoro e noi, come banca di credito cooperativo locale, vogliamo contribuire in modo concreto al futuro professionale dei nostri giovani, per accompagnarli nella crescita ed incoraggiarli a realizzare le proprie ambizioni. Allo stesso tempo, supportiamo i neo genitori con prodotti dedicati alla tutela dei risparmi destinati ai propri figli”.

L’incontro si è concluso con l’augurio per le prossime festività natalizie e con un momento conviviale.

Di seguito l’elenco dei premiati per il merito scolastico: Maria Doris Borghi, Emma Bovicelli, Davide Celestini, Davide Chiodo, Giulia Cioli, Sofia Colonnelli, Maria Ludovica Crivaro, Carolina Ferrari, Stefano Ferrari, Lorenzo Ferri, Jacopo Ferri, Vittoria Figuccia, Niccolò Formiconi, Carlotta Gaggioli, Samuele Gentili, Giada Marinari, Valentina Pacchiarelli, Riccardo Pelosi, Lavinia Quiriconi, Dario Romani, Diletta Sellari, Francesco Sibillo, Alessio Solari, Eva Tredici, Michele Zaganella.