Depositi di Gpl: la Prefettura aggiorna il Piano di emergenza in caso di incidenti

Grosseto. La Prefettura, tramite un gruppo di lavoro istituzionale appositamente costituito, sta procedendo all’aggiornamento del Piano di emergenza esterna del deposito Liquigas S.p.A., situato in Grosseto, in via Aurelia Nord, al Km 158/160, in località La Rugginosa, che si occupa di travaso e stoccaggio di Gpl.

Il piano ha lo scopo di predisporre le misure per gestire un’eventuale emergenza e contenere al massimo le conseguenze dell’evento calamitoso sull’ambiente esterno nonché coordinare l’attività di soccorso per la popolazione coinvolta.

Il Decreto del 29 settembre 2016 n.200, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell’art. 21, comma 10, del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105”, dispone che il Prefetto, prima dell’adozione del piano di emergenza esterna, proceda, d’intesa con il Comune interessato, alla consultazione della popolazione, rendendo disponibili, in modo da assicurarne la massima accessibilità, le informazioni relative a:

la descrizione e le caratteristiche dell’area interessata dalla pianificazione;

la natura dei rischi;

le azioni per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;

le autorità pubbliche coinvolte;

le fasi e il cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;

le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare

A tal fine, la bozza del Piano in oggetto e del relativo allegato “Informazione alla popolazione” saranno consultabili, dal 3 dicembre al 10 gennaio 2025, sull’albo pretorio on-line del Comune di Grosseto e sulla pagina web della Prefettura all’indirizzo https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/grosseto.

Entro lo stesso termine potranno essere prodotte alla Prefettura di Grosseto, in piazza Fratelli Rosselli n. 1, osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, anche tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo.prefgr@pec.interno.it.

Deposito Logigas

La Prefettura, tramite un gruppo di lavoro istituzionale appositamente costituito, sta procedendo all’aggiornamento del Piano di emergenza esterna del deposito Logigas S.r.l., situato a Castiglione della Pescaia, in località Macchiascandona, che si occupa di travaso e stoccaggio di Gpl e di stoccaggio e spedizione di gasolio sfuso.

Il piano ha lo scopo di predisporre le misure per gestire un’eventuale emergenza e contenere al massimo le conseguenze dell’evento calamitoso sull’ambiente esterno nonché coordinare l’attività di soccorso per la popolazione coinvolta.

Il Decreto 29 settembre 2016 n. 200 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell’art. 21, comma 10, del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105”, dispone che il Prefetto, prima dell’adozione del piano di emergenza esterna, proceda, d’intesa con il Comune interessato, alla consultazione della popolazione, rendendo disponibili, in modo da assicurarne la massima accessibilità, le informazioni relative a:

A tal fine, la bozza del Piano in oggetto e del relativo allegato “Informazione alla popolazione” saranno consultabili, dal 3 dicembre al 10 gennaio 2025, sull’albo pretorio on-line del Comune di Castiglione della Pescaia e sulla pagina web della Prefettura, all’indirizzo https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/grosseto.

Entro lo stesso termine potranno essere prodotte alla Prefettura di Grosseto, in piazza Fratelli Rosselli n. 1, osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, anche tramite posta elettronica, all’indirizzo protocollo.prefgr@pec.interno.it.