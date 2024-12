“Cyber”: ecco il calendario dell’Avvento della Polizia Postale

Grosseto. Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, la Polizia postale ha realizzato il calendario dell’Avvento “Cyber” per accompagnare gli internauti dal primo al 25 dicembre con consigli, curiosità e suggerimenti per navigare online in sicurezza.

La nuova edizione dell’iniziativa, realizzata per la prima volta nel dicembre 2023, mira a “fare rete” e a educare i cittadini sulla sicurezza digitale attraverso brevi video in cui gli operatori della Polizia Postale si rivolgono direttamente al pubblico della rete.

Ogni giorno, alle 18.00, sulla pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” verrà pubblicata una nuova “casella” del calendario: consigli per costruire e mantenere password più sicure, limitare i rischi di possibili furti d’identità online, fare acquisti in sicurezza, conoscere le più recenti e ricorrenti tecniche utilizzate per le truffe online.

Negli appuntamenti con il #cybercalendar verranno trattati anche altri temi: si parlerà delle numerose iniziative della Postale per sensibilizzare giovani e adulti rispetto alle potenzialità e ai rischi del Web.

Seguite il #cybercalendar sulle pagine social e sul portale ufficiale della Polizia Postale, al link https://www.commissariatodips.it e … felice #cyberchristmas.