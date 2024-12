“Persone non aggettivi”: la Provincia di Grosseto espone la bandiera delle disabilità

Grosseto. Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Provincia di Grosseto innalzerà la bandiera delle disabilità su Palazzo Aldobrandeschi. L’appuntamento è fissato per le ore 15.30, in piazza Dante Alighieri, dove si terrà un flashmob, seguito da un incontro in Sala Pegaso.

Durante l’evento interverranno Francesco Limatola, Lorella Ronconi, Sioli Sereni, Valerio Teodori, Sergio Loprete, Rosanna Guerri. Modererà Laura Ciampini. L’evento è promosso dalla rete delle donne di Grosseto in collaborazione con la Rag, Rete antidiscriminazione grossetana, e le associazioni sulle disabilità.

“Lorella Ronconi, ufficiale al merito della Repubblica Italiana, collabora da tempo con la nostra Commissione – afferma Veronica Tancredi, presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità -. Conosciuta per l’impegno civico e per le sue battaglie, è un esempio di grande determinazione, una donna dalle molte sfaccettature. Ci ha espresso il desiderio di vedere esposta la bandiera delle disabilità su Palazzo Aldobrandeschi in occasione del 3 dicembre e abbiamo trovato la disponibilità per reperirla da parte del presidente Limatola, che ringrazio. La bandiera è un gesto simbolico per porre l’attenzione sulle problematiche legate alle disabilità ed un invito a valorizzare le differenze nella società”.

“Per me è una soddisfazione immensa vedere esposta la bandiera delle disabilità sul palazzo della Provincia di Grosseto, nel cuore della nostra città, il 3 dicembre: – commenta Lorella Ronconi – una data fondamentale per parlare dei diritti delle persone con disabilità, istituita dall’Onu nel 1992 e ratificata nel 2009 dalla presidente del Consiglio dei Ministri. E sono doppiamente soddisfatta perché mi risulta che la Provincia di Grosseto sia la prima in Toscana, se non una delle prime in Italia, ad esporla. È una bandiera bellissima, che rappresenta la lotta per i diritti delle persone con disabilità sanciti dall’Onu, il diritto alla famiglia, ai figli, alla scuola, allo sport, all’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, molti dei quali purtroppo ancora oggi disattesi. Ed esprime i 3 ‘valori’ della disabilità: l’oro giallo rappresenta la disabilità motoria, l’oro rosso quella sensoriale e l’oro bianco quella cognitiva e di comunicazione. Ringrazio il presidente Limatola, la Commissione pari opportunità e tutte le persone che hanno collaborato per questa importante iniziativa.”

“L’esposizione della bandiera è un gesto che rappresenta la volontà della Provincia di Grosseto di farsi portavoce dei diritti delle persone con disabilità – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto -. È un messaggio chiaro: nessuno deve essere lasciato indietro. Questo gesto vuole richiamare l’attenzione su una battaglia che riguarda tutti, quella per una società realmente inclusiva. La Provincia di Grosseto intende essere un punto di riferimento e un promotore attivo di iniziative che garantiscano il rispetto dei diritti sanciti dall’Onu e riconosciuti dalla nostra Costituzione. Ringrazio Lorella Ronconi per il suo instancabile impegno, oltre a tutte le persone e alle associazioni che hanno contribuito a realizzare questa importante giornata di riflessione e sensibilizzazione”.