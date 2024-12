Lamioni Holding e U.S. Grosseto: Rita Martina nuova responsabile della comunicazione

Grosseto. La giornalista professionista Rita Martini è la nuova responsabile della comunicazione e del marketing del gruppo imprenditoriale Lamioni Holding ed è la responsabile della comunicazione dell’Unione Sportiva Grosseto.

Rita Martini, 47 anni, è una delle professioniste più affermate nel campo del giornalismo e della comunicazione con una lunga esperienza anche nel campo della formazione professionale, event marketing e social media.

Volto noto della tv locale, Rita ha iniziato a lavorare proprio con Giovanni Lamioni nell’allora agenzia formativa Cooperativa Atlante contemporaneamente al suo impegno a Telemaremma e poi a Teletirreno, dove è stata responsabile di redazione per quasi dieci anni.

Pubblicista dal 2000, professionista dal 2007, non ha mai interrotto la collaborazione con Lamioni, prima alla Confartigianato Imprese Grosseto, poi alla Camera di Commercio e all’azienda speciale Coap, occupandosi di grandi eventi. Ha lavorato in emittenti televisive e radiofoniche regionali toscane. Si è sempre occupata di comunicazione e promozione a fianco di aziende, enti, associazioni. Ha fatto parte e coordinato staff per l’organizzazione di medi e grandi eventi. Laureata con lode all’Università di Pisa a 23 anni in lingua e letteratura italiana, ha condotto trasmissioni televisive e presentato centinaia di spettacoli nelle piazze e nei teatri di tutta la Toscana.

Negli ultimi otto anni ha ricoperto il ruolo di copy strategist e responsabile dei social media nell’agenzia di comunicazione e marketing Studio Kalimero. Conosciutissima e apprezzata per la solidità della sua formazione e per le sue competenze, Rita Martini ha legato da sempre il suo nome al mondo del volontariato e dell’associazionismo per i diritti delle donne.

Con l’ingresso nella Lamioni Holding, Rita Martini diventa anche responsabile della comunicazione di tutte le aziende del gruppo.

“Rita Martini – ha detto il patron Giovanni Lamioni – è una professionista brillante che conosco da più di 25 anni e siamo orgogliosi di darle il benvenuto nel nostro grande gruppo. Siamo certi che la sua esperienza e il suo entusiasmo saranno preziosi per seguire la crescita della Lamioni Holding a livello internazionale e i successi dell’Unione Sportiva Grosseto”.