Incontri, musica, volontariato e spettacoli: in parrocchia apre il villaggio di Natale

Grosseto. La parrocchia Madre Teresa di Calcutta, nel quartiere Cittadella di Grosseto, è pronta a diventare un grande villaggio di Natale. Grazie al lavoro dei parrocchiani, infatti, gli ambienti del complesso di via Stati Uniti saranno per molti giorni il cuore di tante iniziative.

Si inizierà sabato 7 dicembre quando, al termine della Messa prefestiva dell’Immacolata delle 18.00, avrà luogo l’accensione delle luminarie con l’apertura del villaggio di Natale.

A spiegare le motivazioni che hanno spinto la parrocchia a imbarcarsi in questo impegnativo progetto è il parroco, don Marjan Gjini: “Il nostro quartiere – dichiara – è in periferia, l’unico centro di ritrovo è la parrocchia. Era nostro desiderio, nell’avvicinarsi al Natale, portare nel quartiere un po’ di allegria e, nello stesso tempo, far ritrovare le famiglie in parrocchia anche attraverso le attività che saranno svolte. Abbiamo coinvolto associazioni di volontariato, soprattutto in ambito socio-sanitario, e nello stesso tempo abbiamo chiesto di fare prevenzione attraverso gli infermieri di famiglia e la presenza di volontari e l’ambulanza dell’Humanitas. Anche questo, accanto alle liturgie e ai momenti di preghiera che ci fanno camminare dentro il tempo di Avvento, è vivere il Natale, festa che valorizza appieno la nostra dimensione umana grazie all’evento dell’incarnazione del Figlio di Dio”, conclude don Marjan.

Il programma

A partire dal 7 dicembre ci sarà il punto ristoro e il bar che permetteranno di gustare tante prelibatezze che cambieranno ogni giorno (dalle schiacce farcite ai panini salsiccia e porchetta; dalle crepes e pop corn al cioccolato a donzelle, fritture e pane condito, a hot dog e patatine fritte). E poi gli stand di alcune associazioni di volontariato e, come sottolineato dal parroco, anche la presenza di infermieri di famiglia e degli operatori dell’Humanitas.

Anche il dopocena sarà animato: musica dal vivo, il concerto natalizio della corale Puccini (la sera del 13 dicembre), lo storytelling «Racconti di Natale», a cura di Giacomo Moscato. Infine, lo spettacolo di Mago Magone, alias fra’ Adriano Appollonio, il 15 dicembre, alle 18.00.

Si andrà avanti fino al 22 dicembre con il pranzo comunitario di Natale e la tombola.