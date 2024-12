Educazione per proprietari responsabili: concluso il corso City Dog Walk

Grosseto. Si è svolta a Grosseto la prima sessione d’esami di City Dog Walk (corso di educazione per proprietari responsabili, gestire il proprio cane in ambiente urbano e locali pubblici, conoscere il cane ed imparare a comprenderlo).

Il corso, organizzato dall’Asd Dog Village Grosseto con sede a Monte Argentario, e dall’Asd centro cinofilo gli Etruschi, con il patrocinio di Opes Cinofilia (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni), si è articolato in due fasi: i candidati nella prima parte hanno affrontato in Fad la legislatura, approfondendo l’ordinanza 199 del 6 agosto 2024 e la legge del 6 agosto 2013 e ss.mm.ii., oltre a sessioni di didattica veterinaria. Successivamente, si sono affrontate delle lezioni pratiche sia in campo di addestramento che in ambito urbano.

Tutti promossi a pieni voti gli undici candidati che hanno affrontato l’esame finale con risultati eccellenti, ottenendo il tesserino di idoneità.

Gli organizzatori so dichiarano soddisfatti del corso e annunciano già da ora la disponibilità ad iscriversi al prossimo corso, in partenza a febbraio 2025.