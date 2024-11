Sport, spettacolo e solidarietà: la Nazionale Italiana attori sfida il Charity Team Grosseto

Grosseto. Si è svolta oggi, nella sala del Consiglio comunale, la presentazione di “Un goal per la solidarietà“, la partita benefica che si terrà domenica 22 dicembre, alle 15, allo stadio comunale “Carlo Zecchini”. L’evento, organizzato da Rewind Project e Lux Events, con il patrocinio dall’amministrazione comunale, vuole essere un omaggio a Leonardo Di Marte, tragicamente scomparso nel 2024.

La manifestazione vedrà sfidarsi in un match emozionante il Charity Team Grosseto e la Nazionale italiana attori, dando vita a una giornata che unisce sport, spettacolo e solidarietà per una causa importante.

Testimonial d’eccezione sarà Marco Melandri, celebre campione di MotoGP e Superbike, affiancato da altre personalità conosciute. A bordo campo ci saranno anche Moira Aramini e il Conte Max, che contribuiranno a rendere l’evento ancora più speciale per il pubblico grossetano. Presente anche la Filarmonica Città di Grosseto, che aprirà l’evento.

“Leonardo Di Marte è stato una delle vittime del tragico incidente motociclistico avvenuto il 2 giugno scorso. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, nella sua famiglia e negli amici che hanno voluto organizzare questa partita come segno di affetto e di ricordo. Abbiamo trasformato il dolore in un’opportunità per fare del bene, proprio come lui avrebbe voluto”, commentano Giacomo Coppola, di Rewind Project, e Klaudio Viska, di Lux Events”.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto all’associazione Edela, che da anni si impegna a sostenere gli orfani delle vittime di femminicidio e le famiglie affidatarie attraverso supporto psicologico, attività di sensibilizzazione e progetti mirati.

“Questa partita non è solo un evento sportivo, ma rappresenta un segno tangibile di solidarietà e vicinanza a chi si trova in difficoltà. La memoria di Leonardo Di Marte continua a vivere nei valori che ha sempre incarnato: determinazione, coraggio e amore per la vita. Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che, oltre a unire la nostra comunità, aiuta chi ne ha veramente bisogno – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi -. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi a questo evento speciale”.

Il costo del biglietto è di 7 euro e possono essere acquistati telefonando al 329.2035795 (Manuele Mannelli) o recandosi in alcuni esercizi commerciali della città, tra cui la tabaccheria Duchi, il Parrucca, il panificio Galletti, la Sala Kids e il Lux.

L’evento sarà trasmesso in diretta da Radio Toscana. Tra i partner dell’iniziativa, figurano la Nazionale italiana attori, Teatro Tt e Atletica Grosseto Banca Tema. Numerosi gli sponsor che hanno scelto di sostenere l’iniziativa: Edil Ma.Bo Srl, Maremmana Group, Energia e Sole, Pinocchio Design, Galluzzi e Oag Industries.