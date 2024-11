“In farmacia per i bambini”: il 4° Stormo sostiene l’iniziativa benefica

Grosseto. Il 4° Stormo in prima linea nel supportare l’iniziativa grazie alla quale sono stati raccolti farmaci e prodotti ad uso pediatrico per bambini in povertà sanitaria-.

Anche quest’anno l’Aeronautica Militare ha partecipato, dal 15 al 22 novembre, in concomitanza con la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, all’iniziativa benefica “In farmacia per i bambini“, campagna sociosanitaria nazionale, di prossimità territoriale, organizzata dalla fondazione Francesca Rava – Nph (Nuestros pequeños hermanos – I nostri piccoli fratelli) Italia Onlus e dedicata alla sensibilizzazione dei diritti dei bambini in povertà sanitaria.

Giunta alla sua XII edizione, “In farmacia per i bambini” ha visto quest’anno l’adesione di oltre 2.800 farmacie del territorio italiano, con oltre 5.000 volontari e farmacisti che, in una rete di solidarietà, hanno partecipato attivamente per raccogliere prodotti da destinare a più di 950 enti che aiutano minori e famiglie in stato di bisogno. Una parte della raccolta sarà inoltre destinata all’ospedale pediatrico Nph Saint Damien, unico gratuito nella poverissima Haiti, realizzato e sostenuto dalla Fondazione.

Tante le provincie, da nord a sud, che hanno visto il coinvolgimento entusiasta dei reparti di Forza Armata, tra questi anche il 4° Stormo di Grosseto, presente con il proprio personale in alcune farmacie della città.

Il personale azzurro, da sempre sensibile in tema di sostegno ai più piccoli, ha infatti garantito il proprio contribuito accogliendo i clienti in alcune delle farmacie aderenti, mostrando loro la carta dei diritti dei bambini e assistendoli nella raccolta dei medicinali da donare in beneficenza, tra cui farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici vari.

L’ Aeronautica Militare, che da oltre cento anni opera con passione e dedizione anche su temi di carattere socio-sanitario a beneficio della collettività, è costantemente impegnata in diverse attività benefiche a favore dei meno fortunati, in collaborazione con altre organizzazioni locali, nazionali e internazionali.

Tra queste, il progetto di raccolta donazioni “Un dono dal cielo“, promosso dall’Aeronautica Militare per il 2024 a favore dell’Onfa, per l’assistenza agli orfani del personale militare dell’Aeronautica Militare.

La Fondazione Francesca Rava lavora ogni giorno per costruire un futuro migliore per i bambini accolti nelle case Nph in America Latina e per i bambini e i ragazzi nel nostro Paese. L’impegno della Fondazione in Italia si concretizza in progetti specifici volti al raggiungimento di 6 obiettivi di sviluppo sostenibile e, in particolare, lo sradicamento della povertà, la salute e il benessere, un’educazione di qualità, l’uguaglianza di genere e un lavoro dignitoso. I progetti della Fondazione sono ispirati e contribuiscono al raggiungimento dei 17 goals per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite.