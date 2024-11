Vigili del Fuoco, il neo Comandante Roberto Bonfiglio si presenta: “Ecco i nostri obiettivi”

Grosseto. “Nei prossimi mesi ci aspettano delle importanti sfide per far crescere il corpo dei Vigili del Fuoco in Maremma“.

Con queste parole l’ingegner Roberto Bonfiglio, Comandante dei Vigili del Fuoco di Grosseto a partire dal 30 settembre, scorso, si è presentato questa mattina nel corso di un incontro con la stampa locale.

“Per me si tratta di un ritorno in questa provincia, dato che ho operato all’interno dei Vigili del Fuoco grossetani dal 2011 al 2020 – ha sottolineato Bonfiglio -. L’obiettivo che mi sono posto quando mi è stato conferito questo incarico è quello di portare a termine i progetti che sono iniziati durante la mia passata permanenza nella caserma del capoluogo maremmano. Innanzitutto, vogliamo acquistare la sede del distaccamento di Isola del Giglio, Inoltre, desideriamo ristrutturare il presidio acquatico di Ansedonia, che dovrà diventare un vero e proprio polo per i corsi di formazione in acqua dei Vigili del Fuoco. Entro il 2025, infine, ci sarà anche la fine dei lavori di restyling della palestra all’interno della nostra caserma”.

“Il territorio della provincia di Grosseto è molto vasto, ci sono sia rischi di natura idrogeologica durante l’inverno che pericoli relativi agli incendi in estate – ha terminato Bonfiglio -. Infine, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, ci tengo a fare una raccomandazione ai cittadini: fate attenzione quando attaccate le luci alle prese elettriche per non incorrere in pericolosi incidenti che possono causare fiamme. Allo stesso tempo, in estate, non gettate mozziconi di sigaretta ancora accesi in boschi o pinete”.

Il curriculum

L’ingener Roberto Bonfiglio, 49 anni, consegue la laurea magistrale in Ingegneria dei materiali (vecchio ordinamento) con il massimo dei voti. Subito dopo la laurea, svolge la funzione di ricercatore presso il Cnr, occupandosi di progettazione e sviluppo di celle a combustibile a ossido solido (Sofc).

Continua l’attività di studio conseguendo il dottorato di ricerca nel XXIX ciclo in Ingegneria e Chimica dei materiali. Dal 28 aprile 2006, risultato vincitore di concorso pubblico per funzionario direttivo dei Vigili del Fuoco, viene inizialmente assegnato al comando di Verbania e dal 2011 trasferito al comando di Grosseto, dove dal 2016 svolge la funzione di vice comandante.

Nel febbraio 2017 discute la tesi di Master universitario internazionale di primo livello, mentre nel mese di marzo 2019 discute la tesi di Master universitario internazionale di secondo livello in Protection against Cbrn threats all’Università di Roma Tor Vergata, entrambi conseguiti con il massimo dei voti.

Analista di rischio, ha svolto diverse istruttorie in ambito Seveso e numerose visite ispettive per il controllo del Sgs, facendo parte, nel corso della carriera, del comitato tecnico regionale di Piemonte, Toscana e Sardegna.

Ha partecipato a diverse emergenze nazionali dal 2006 ad oggi, tra cui:

il sisma de L’Aquila del 2009, per cui è stato insignito della benemerenza di protezione civile;

l’alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del 25 ottobre 2011;

l’emergenza della Costa Concordia nel 2012, per cui è stato insignito della benemerenza di protezione civile;

l’emergenza neve a Sorano e a Pitigliano del 10 febbraio 2012;

il sisma in Emilia del 20 maggio 2012;

il sisma in Lunigiana del 21 giugno 2013;

il sisma nell’Italia centrale del 24 agosto 2016;

il sisma a Barberino del Mugello del 9 dicembre 2019;

l’incendio del Montiferru (Oristano) a Luglio-agosto del 2021, nel corso del quale ha svolto le funzioni di direttore tecnico dei soccorsi;

microcalamità per maltempo ad Arezzo dal 3 all’ 11 novembre 2023.

Con Der, il 27 dicembre 2019 è stato insignito della distinzione onorifica di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana. E’ autore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.

E’ promosso dirigente con decorrenza dal primo gennaio 2020 ed assegnato come Comandante di Oristano a far data dal 14 dicembre 2020.

Dal 19 dicembre 2022 è incaricato di dirigere il Comando di Arezzo, incarico mantenuto sino al 29 settembre scorso.