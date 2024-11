“Le amministrazioni pubbliche e le infiltrazioni mafiose”: incontro in sala Pegaso con Pietro Grasso

Grosseto. “Le amministrazioni pubbliche e le infiltrazioni mafiose” è il titolo dell’incontro promosso da Provincia di Grosseto e Fondazione Scintille di Futuro, che si terrà martedì 26 novembre, dalle o9 alle 12, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante Alighieri 35.

Sarà presente Pietro Grasso, magistrato, presidente della Fondazione Scintille di Futuro Ets. Introdurrà l’incontro il vicepresidente della Provincia Valentino Bisconti, interverrà inoltre il presidente Francesco Limatola. Modererà Pietro Mecarozzi, giornalista de La Nazione. Seguirà il dibattito.

“Le infiltrazioni mafiose rappresentano una sfida complessa, ma non insormontabile. – commenta il vicepresidente della Provincia Valentino Bisconti – Come amministratori pubblici, abbiamo il dovere di promuovere una cultura della legalità, sensibilizzando la comunità locale e rafforzando le competenze di chi opera nella Pubblica amministrazione. Mossi da questa volontà abbiamo deciso di organizzare questo incontro, portando a Grosseto la testimonianza di Pietro Grasso, che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta alla mafia.”

“Questo incontro rappresenta un momento cruciale per riflettere su come le amministrazioni pubbliche possano prevenire e contrastare fenomeni che minano la nostra democrazia – aggiunge il presidente Francesco Limatola – La Provincia di Grosseto si è posta da tempo questo problema e ha cercato di affrontarlo siglando anche un protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza, nel 2023, finalizzato a rafforzare le azioni a tutela della legalità nell’operato dell’Ente in relazione all’utilizzo delle risorse pubbliche erogate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La presenza di Pietro Grasso ci sprona a rafforzare il nostro impegno per una gestione trasparente e responsabile delle istituzioni.”