Giornata contro la violenza sulle donne: le iniziative nei comuni maremmani

“Fiorirò libera” è il titolo della mostra dell’artista grossetana Silvia Betti, che sarà inaugurata lunedì 25 novembre, alle 15, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto, in occasione di un incontro pubblico durante il quale si susseguiranno riflessioni e interventi sulla violenza di genere, con la partecipazione di Francesco Limatola, presidente della Provincia; Anna Nativi, vicepresidente dell’associazione Olympia de Gouges; Laura Parlanti, consigliera di parità. Modererà Veronica Tancredi, presidente della Commissione pari ppportunità della Provincia di Grosseto. Interverrà anche l’artista Silvia Betti, che spiegherà il significato della sua illustrazione dal titolo “No More, mai più“, che è stata scelta per la locandina del 25 novembre.

“Anche quest’anno la Commissione provinciale pari ppportunità ha riunito in un unico calendario gli eventi realizzati sul territorio provinciale dalle Commissioni comunali pari opportunità per la giornata del 25 novembre – spiega Veronica Tancredi, presidente della Commissione pari oppportunità della Provincia di Grosseto – e abbiamo scelto di promuoverlo attraverso l’immagine realizzata da Silvia Betti. Da qui è nata l’idea di allestire la mostra ‘Fiorirò libera’ con le sue figure femminili, simbolo di libertà e rinascita personale. Dobbiamo continuare a lavorare in sinergia per diffondere una cultura della parità tra uomo e donna, in ogni ambito, affinché il rispetto e la libertà prevalgano su ogni forma di violenza”.

Tra i vari argomenti che saranno affrontati durante l’inaugurazione della mostra, si parlerà anche del tavolo di co-progettazione per il contrasto alla violenza economica, promosso da Olympia de Gouges, al quale hanno aderito vari soggetti: Arti – Centro per l’impiego, il Coeso, Banca Tema, la consigliera di parità, le associazioni di categoria e diverse cooperative sociali. Sono stati invitati anche alcune studentesse e studenti della classe V E del Liceo scientifico “Pietro Aldi” che spiegheranno il loro progetto “Safenest” per proteggere le donne all’interno delle città, con l’installazione di cabine di protezione collegate alle forze dell’ordine, selezionato al concorso “IdeArti” promosso da Cna. Con loro ci sarà la dirigenza scolastica e Cna. La consigliera comunale Gabriella Capone, nonché componente della Commissione pari opportunità provinciale, parlerà della sua proposta di introdurre un’aggravante al reato di violenza sessuale per la ripresa e diffusione on line dello stupro.

La mostra

“Quasi tutti i miei lavori – spiega Silvia Betti – si ispirano al concetto di rinascita, dove la fioritura diventa una potente metafora di guarigione, rispetto di sé e riscatto, che si realizza anche attraverso il dolore e le ferite. Per il 25 novembre il messaggio che desidero trasmettere è quello di una rinascita continua, di un qualcosa che cresce più forte, più splendente, nonostante le prove e i dolori. Per le donne che sono sopravvissute, la mia opera vuole essere un invito a riconoscere la propria forza e bellezza, a non dimenticare chi sono davvero. Per coloro che non ce l’hanno fatta, è un omaggio al loro sacrificio, affinché il loro dolore non venga mai dimenticato e simili tragedie non abbiano mai più a ripetersi.”

La mostra resterà visitabile fino al 2 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Ingresso libero.

Silvia Betti nasce a Grosseto nel 1977. Intraprende studi in lingue e letterature straniere che l’hanno portata a viaggiare molto, in seguito anche per lavoro. Da sempre appassionata di parole e immagini, sognatrice per vocazione, dal 2011, quando è diventata mamma per la prima volta, ha intrapreso una nuova e diversa avventura lavorativa, dedicandosi a ciò che l’appassionava da sempre. Il suo percorso è stato segnato da una lunga crescita personale, fatta di errori, riflessioni e ripartenze, che le hanno permesso di definire uno stile unico, poetico e delicato.

I soggetti che maggiormente la ispirano sono quelli femminili e floreali, che diventano metafore di un mondo onirico, ricco di emozioni e suggestioni. Negli anni ha instaurato collaborazioni con diverse realtà locali, come Nuova Libreria, erboristeria Menta & Rosmarino, Palextra, Collettivo Clan con il progetto “Trame”.

La manifestazione del Collettivo Women Talking

Ad un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin, che ha fatto esplodere di rabbia tutte le piazze italiane, il Collettivo Women Talking torna in strada con le cittadine e i cittadini di Grosseto per ricordare, denunciare e chiedere giustizia.

“In questi dodici mesi, il dolore si è intrecciato alla rabbia per una violenza che non si arresta – si legge in una nota del Collettivo –. Quasi cento donne sono state uccise in Italia dal novembre 2023 ad oggi, vittime di una brutalità sistematica e di un’indifferenza istituzionale che ci lascia sole. Non possiamo accettare promesse vuote, né possiamo tacere davanti a chi cerca di negare la responsabilità di una società, quella italiana, che ha ancora moltissimi passi avanti da fare in termini di prevenzione della violenza patriarcale e di genere. In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vogliamo trasformare il silenzio in azione, la rabbia in cambiamento.

“L’iniziativa si terrà sabato 23 novembre a Grosseto. Il ritrovo è fissato per le ore 21.30 in piazza Dante, da cui partirà una passeggiata che attraverserà le vie del centro. Durante il percorso, lasceremo simbolicamente cartelli con i nomi delle vittime di femminicidio di quest’anno, per intitolare idealmente quelle strade alle donne che non ci sono più. Ogni passo sarà un atto di denuncia contro un sistema che non garantisce sicurezza, ogni strada attraversata un grido di rivolta contro l’indifferenza. Non permetteremo che queste storie si riducano a numeri o a semplici fatti di cronaca – termina il comunicato -. Questa manifestazione è un invito alla cittadinanza a unirsi per costruire una società più giusta e sicura, dove nessuna donna debba più temere per la propria sicurezza e per la propria vita”.

La conferenza-spettacolo

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo 25 novembre il Teatro degli Industri di Grosseto ospiterà la conferenza – spettacolo “Nemmeno con un fiore. Il prezzo dell’amore”, organizzato in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII.

L’evento, che prevede un doppio spettacolo – la mattina dedicato alle scuole e la sera aperto alla cittadinanza – affronta con intensità e profondità il tema della violenza di genere, della tratta e dello sfruttamento sessuale, proponendo un percorso emozionale e riflessivo che invita a tenere alta l’attenzione su queste tematiche ogni giorno dell’anno.

Una serata di testimonianze ed estratti teatrali curati dalla Comunità di Don Oreste Benzi, da quasi trent’anni dalla parte delle ragazze e delle donne vittime di sfruttamento e violenza.

Un evento organizzato con il patrocinio oneroso del Comune e della Provincia di Grosseto insieme alle associazioni Crisalide e Soroptimist. Un’occasione per confrontarsi a più voci per voltare pagina, donne e uomini insieme con Polizia di Stato, Commissione pari opportunità del Comune di Grosseto, Caritas diocesana e associazione Olympia de Gouges.

“Nemmeno con un fiore. Il prezzo dell’amore”, con Giorgia Guerra, Patrizia Bollini, Emanuela Frisoni e Daniela Russo Krauss. Attraverso una narrazione corale che mette a confronto le diverse figure coinvolte nel fenomeno della prostituzione, il racconto fa emergere la complessità della violenza di genere, interrogandoci sul significato dell’amore e sulla mercificazione dei corpi.

La serata si concluderà con una tavola rotonda, moderata dalla portavoce dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Irene Ciambezi che vedrà la partecipazione di: Fabrizio Rossi, onorevole; Polizia di Stato; Don Enzo Capitani, direttore della Caritas diocesana di Grosseto; Martina Taricco, psicoterapeuta dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; Commissione pari opportunità del Comune di Grosseto; Sabrina Gaglianone, presidente del centro antiviolenza Olympia de Gouges..

L’ingresso serale è libero e sarà possibile lasciare un’offerta per sostenere le attività della Comunità Papa Giovanni XXIII, impegnata quotidianamente nell’assistenza e nel recupero delle vittime di tratta e sfruttamento.

Lo spettacolo della Fondazione Polo universitario

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1999. La scelta di questa data è legata alle sorelle Mirabal che, sotto la dittatura del generale Rafael Trujillo nella Repubblica Dominicana, si impegnarono nella denuncia degli orrori commessi dal regime. Torturate e uccise dai sicari di Trujillo il 25 novembre 1960, la loro morte sollevò un moto di orrore sia in patria che all’estero, portando all’attenzione internazionale i crimini del regime dominicano, che pochi mesi dopo cadde.

Questa data viene ora ricordata in tutto il mondo con manifestazioni contro la violenza sulle donne, ed anche la Fondazione Polo universitario grossetano partecipa alla celebrazione con un evento-spettacolo organizzato dal Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena e aperto a tutti gli studenti del Polo ed alla cittadinanza.

Lo spettacolo “Violenza di genere. Il caso di Artemisia Gentileschi“, incentrato sul caso di violenza subito dalla pittrice Artemisia Gentileschi, artista di scuola caravaggesca vissuta nella prima metà del XVII secolo, si svolgerà in forma di conferenza emozionale tra psicologia, teatro, letteratura e storia dell’arte; sul palco la psicologa Elisabetta Ciacci e l’attore Giacomo Moscato, che seguiranno il percorso della vita della pittrice attraverso le opere, riflesso della sua condizione esistenziale. Alternando la narrazione degli episodi biblici da lei rappresentati – i cui temi ruotano sempre intorno alla sopraffazione ed alla vendetta – all’analisi psicologica del “circolo della violenza” che tipicamente si crea tra vittima ed aggressore, l’incontro è un approccio interdisciplinare e stimolante alla tematica dell’abuso.

Figlia d’arte, fu allieva del padre Orazio, che la allocò sotto la guida del collega Agostino Tassi affinchè le insegnasse la prospettiva; egli però la violentò e le promise un matrimonio riparatore per rimediare al disonore, ingannandola perchè era già sposato. Il Tassi fu denunciato ed Artemisia affrontò con coraggio un difficile processo in cui fu interrogata sotto tortura, umiliata dai falsi testimoni dell’imputato, derisa ed infamata dal popolo. Il Tassi fu giudicato colpevole, ma non scontò la pena, mentre ella fu costretta dal padre a sposare il pittore Pierantonio Stiattesi per recuperare l’onorabilità.

“Crediamo che questa forma di comunicazione emozionale immersiva possa essere efficace per portare l’attenzione sul fenomeno del maltrattamento; attraverso la narrazione si vuol fare immedesimare il pubblico e coinvolgerlo emotivamente ancor più che intellettualmente. E’ una strategia che mira a stimolare la sensibilità del pubblico e ci auguriamo così di apportare un contributo alla lotta di civiltà contro la violenza”, affermano Elisabetta Ciacci e Giacomo Moscato.

L’appuntamento è per il 25 novembre, dalle 13.30 alle 14.30, nell’aula magna 2 del Polo universitario grossetano in via Ginori 43, al primo piano. L’ingresso è libero.

Monte Argentario

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, nell’aula consigliare del Comune di Monte Argentario a Porto Santo Stefano, alle 17, si terrà l’incontro “Il 25 novembre e la violenza silenziosa”.

L’iniziativa è promossa dal comitato di familiari “Luce oltre il tunnel”, dall’associazione “Oltre lo Sguardo” e dall’Acssd Argentario Senza Ostacoli, in collaborazione con la Commissione pari opportunità del Comune Monte Argentario. L’incontro sarà incentrato sulla violenza nei confronti delle donne con disabilità, una violenza appunto “silenziosa”, spesso ignorata e quasi mai denunciata. L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune dell’Argentario e dell’associazione antiviolenza dell’associazione Olympia de Gouges, sarà moderato dalla giornalista del TGR Lazio e scrittrice, Carla Cucciarelli, e vedrà gli interventi di Valeria Alpi, giornalista e formatrice con disabilità nonché autrice dell’opera “La voce a te dovuta. Donne con disabilità e violenza di genere” (edizioni la meridiana, 2024)”, e di Simona Lancioni, in qualità di responsabile di “Informare un’H”. L’incontro sarà trasmesso in diretta dalla social TV “Lifebox Streaming.

“In questa giornata contro la violenza sulle donne – dichiara Elena Improta, presidente di ‘Oltre lo sguardo’ – abbiamo voluto accendere una luce su quanto accade nel mondo della disabilità dove le vittime, ancor più fragili e indifese, spesso subiscono in silenzio, non avendo neanche la possibilità, o le capacità, di chiedere aiuto o di denunciare quanto accade. Una violenza della quale spesso ci si accorge solo grazie alla sensibilità degli operatori professionali, medici, psicologici, caregiver, che vivono quotidianamente con le persone con disabilità e hanno imparato a riconoscere ogni segnale di allarme, ma che molte altre volte passa del tutto inosservata”.

“Quasi sempre la violenza è silenziosa perché le persone che la subiscono si trovano in una condizione anche psicologica in cui non riescono a denunciare e neanche talvolta a raccontare – dichiara Paola Pucino, assessore al sociale del Comune di Monte Argentario -. Per questo è opportuno che vengano offerti strumenti ed opportunità diverse per creare situazioni in cui le vittime possano sentirsi a proprio agio ed in cui non si sentano giudicate, ma ascoltate. È necessaria un’educazione sociale per puntare l’attenzione su aspetti della vita quotidiana che potrebbero essere l’occasione per porre in atto comportamenti violenti. Anche l’arte può veicolare potenti messaggi sociali e stimolare riflessioni profonde nel pubblico. Ed è importante la sfera pubblica e quindi la necessità di interventi strutturali per combattere il femminicidio”

Inoltre, su iniziativa della Commissione comunale pari opportunità, nella mattinata di lunedì 25 novembre il sindaco Arturo Cerulli, gli assessori Paola Pucino e Chiara Orsini, accompagnati dalla presidente della Commissione Mara Scotto, si recheranno nelle scuole del Promontorio per consegnare a tutti gli alunni dei segnalibro, un gesto semplice e simbolico per sensibilizzare le nuove generazioni e stimolare la riflessione sulle tematiche della violenza di genere.

Manciano

Anche Manciano dice no alla violenza sulle donne. La Consulta comunale per il sociale e le politiche giovanili, in collaborazione con l’associazione Olympia De Gouges, con il sostegno del Comune di Manciano, ha organizzato, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, un evento di sensibilizzazione sul tema. Grazie alla collaborazione di Banca Tema e Tema Vita e del Polo culturale Pietro Aldi, l’incontro sarà ospitato a Saturnia nella sala Onorato Bartolini.

«Come istituzione e come cittadini abbiamo il dovere di diffondere una cultura contro ogni forma di violenza o discriminazione – spiega l’assessora alle pari opportunità, Daniela Vignali –: il 25 novembre è una data per riflettere e per accendere i riflettori su un fenomeno dilagante come quello della violenza ai danni delle donne. Purtroppo il femminicidio in Italia e nel mondo è all’ordine del giorno, dobbiamo tutti lavorare per creare una società fondata sul rispetto e sul dialogo. Ringrazio a nome di tutta la giunta comunale, la Consulta, le associazioni e tutti i protagonisti di questo bellissimo evento».

L’appuntamento è domenica 24 novembre alle 17.00: il pomeriggio inizierà con la presentazione del progetto “Proserpina”, a cura dell’associazione culturale Velcha, una rassegna artistica che interesserà il territorio del Comune di Manciano con installazioni permanenti pensate per dare continuità ai temi del 25 novembre e rendere tangibile l’impegno della comunità nel contrasto alla violenza.

Poi sarà la volta dello spettacolo di Silvia Priscilla Bruni “Bellabbbestia, principersa per scelta“, un monologo comico sull’educazione delle fanciulle, che porterà il pubblico a ridere, ma anche riflettere. Il monologo sarà accompagnato dalla musica dei “Diavoli blu” (Michele Borgogni e Mattia Neri).

L’evento è a ingresso libero e sarà dedicato alla memoria di Norma Di Pietro, attiva nell’associazionismo locale e impegnata nel contrasto alla violenza di genere all’interno del Centro antiviolenza dell’associazione Olympia De Gouges.

Sorano

Nel cielo di Sorano lunedì 25 novembre voleranno tanti palloncini rossi. Per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne, il Comune di Sorano ha organizzato un evento con le scuole superiori locali. Alle 10 gli amministratori e gli studenti si ritroveranno alla panchina rossa del parco di via Garibaldi a Sorano per lanciare in cielo simbolicamente dei palloncini rossi.

«La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne – dicono dall’amministrazione comunale – è un momento per fermarsi a riflettere su un fenomeno che colpisce milioni di donne in tutto il mondo, spesso in silenzio e nell’ombra. La violenza contro le donne non è solo una questione privata o familiare: è una violazione dei diritti umani, un problema sociale e culturale che richiede il coinvolgimento di tutti. Ogni forma di abuso, fisico, psicologico, economico o digitale, è inaccettabile e deve essere combattuta con fermezza. Come istituzione, ribadiamo il nostro impegno nel sostenere politiche e iniziative che proteggano le vittime, promuovano l’uguaglianza di genere e contribuiscano a creare una cultura del rispetto. È fondamentale rafforzare i servizi di ascolto, accoglienza e supporto alle donne che subiscono violenza, ma è altrettanto necessario investire nell’educazione delle nuove generazioni, affinché imparino a costruire relazioni basate sulla parità e sul rispetto reciproco. Il 25 novembre, e ogni giorno, siamo al fianco di tutte le donne e gridiamo forte il nostro “no” alla violenza».

Magliano in Toscana

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Magliano in Toscana e la Commissione Pari opportunità organizzano una serie di iniziative per favorire una cultura di contrasto alla violenza e una maggiore consapevolezza.

Si parte sabato 23 novembre, con un doppio appuntamento nella palestra della scuola media di Magliano in Toscana in via della Madonna: alle 15.30 inaugurazione della mostra dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole sul tema del contrasto alla violenza e, alle 16, spettacolo “Non solo principesse”, di e con Irene Paoletti e le musiche originali di Emanuele Bocci.

Lo spettacolo della compagnia AnimaScenica Teatro è ispirato all’opera “Fiabe Italiane” di Italo Calvino e presenta una selezione di fiabe sul tema femminile e degli stereotipi di genere.

Inoltre, da lunedì 25 novembre, parte la campagna di sensibilizzazione dal titolo “Per troppe donne la violenza è pane quotidiano”: da quella data, nei negozi di generi alimentari del territorio di Magliano in Toscana saranno distribuire buste del pane con questo slogan e il numero telefonico 1522, il servizio nazionale di raccolta segnalazioni e aiuto per le donne vittime di violenza.

“Abbiamo voluto organizzare più iniziative sul tema – commenta Federica Ferri, presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Magliano in Toscana – per raggiungere con il nostro messaggio quante più fasce di popolazione possibile. La violenza sulle donne, infatti, è un fenomeno trasversale, che interessa persone di età, ceto, formazione diverse e l’unico modo per contrastarla davvero è diffondere una cultura alternativa”.

“Crediamo che sia un compito anche dell’amministrazione comunale – dichiara Pamela Calussi, consigliera con delega alle pari opportunità – quello di educare contro alcuni comportamenti e promuovere una nuova cultura del rispetto, a partire anche dalle fasce di età più piccole: per questo abbiamo chiesto a tutte le scuole del territorio, di ogni ordine e grado a partire dal nido comunale, di dare il proprio contributo con un elaborato”.

Roccastrada

Anpi Roccastrada, Auser Ribolla, insieme al corrispondente centro sociale “Ciabatti” di Grosseto ed alla loro organizzazione provinciale, lo Spi-Cgil Lega di Roccastrada-Civitella Paganico ed il relativo livello provinciale, con il consueto e convinto patrocinio del Comune di Roccastrada, invitano ad una serata di riflessione e confronto al teatro del centro civico di Ribolla lunedì 25 novembre, alle 21.

E’ in programma una performance teatrale da parte della compagnia professionistica “Animascenica Teatro” di Grosseto, dal titolo “Barbablù”, poemetto musicale di e con Irene Paoletti, accompagnato da musiche canti e danza, preceduta dalla recitazione della fiaba “Scarpette rosse”.

L’ingresso è gratuito e senza prenotazione.

Follonica

Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la sede del Pd di Follonica si illuminerà di rosso.

“È un’iniziativa simbolica, promossa per richiamare l’attenzione sulla necessità di non lasciare nell’ombra temi e questioni che necessitano di una presa in carico generale e collettiva – si legge in una nota del Pd di Follonica -. Illuminare di rosso, colore della giornata del 25 novembre, la nostra sede, significa aderire idealmente e fisicamente a tutte le iniziative promosse in questa occasione. Un impegno che però non vogliamo che si esaurisca e si limiti alla giornata di lunedì”.

“Il Pd di Follonica, che lo ricordiamo domenica primo dicembre andrà a congresso, intende infatti promuovere, nelle settimane che verranno, momenti di approfondimento e condivisione sulle tematiche dell’eliminazione della violenza contro le donne – termina il comunicato -. Lo vorremmo fare coinvolgendo il mondo dell’associazionismo e della cultura affinché questo impegno vada oltre alla data simbolo del 25 novembre e ci accompagni durante tutto l’anno”.

Il Comune si illumina di arancione

In occasione della campagna internazionale “Orange the World“, tesa a promuovere azioni per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze di tutto il mondo, il Soroptimist Club di Follonica e Colline Metallifere ha promosso l’iniziativa, accolta dall’amministrazione comunale con la concessione del patrocinio per illuminare di color arancione il palazzo comunale quale messaggio di sensibilizzazione al costante impegno di lotta alla violenza contro le donne.

“A questo proposito – affermano dal Soroptimist Club di Follonica e Colline Metallifere – vogliamo ringraziare di cuore l’amministrazione comunale che ci ha affiancato e supportato nella nostra richiesta e la stazione dei Carabinieri di Follonica, che ha aderito all’iniziativa di illuminare il proprio edificio, nel quale un anno fa abbiamo inaugurato ‘Una stanza tutta per sé’, un luogo raccolto e intimo all’interno della caserma dove le donne vittime di violenza possano recarsi per cercare protezione e denunciare chi vuol far loro del male”.

Il 29 novembre, nella libreria caffè Altri Mondi, alle 17, si svolgerà un convegno su un tema particolarmente attuale dal titolo “Cyberbullismo e sicurezza digitale”, con i relatori Chiara Beni, social media manager, e Salvatore Acquilino, project manager.

Il doppio appuntamento

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione Olympia de Gouges, con il patrocinio del Comune di Follonica, organizza due giornate di sensibilizzazione sul tema, nei giorni 23 e 25 novembre, come di seguito indicato:

23 novembre, dalle 16.30 alle 19.30 , in piazza Guerrazzi, Flash Mob in collaborazione con laAssociazione Danza Movimento Terapia e con l’intervento del gruppo percussionisti della scuola comunale di musica “B.Bonarelli” di Follonica;

, in piazza Guerrazzi, Flash Mob in collaborazione con laAssociazione Danza Movimento Terapia e con l’intervento del gruppo percussionisti della scuola comunale di musica “B.Bonarelli” di Follonica; 25 novembre, dalle 10.00 alle 12.30, in piazza Guerrazzi, in collaborazione con il Cantiere Cultura e il comitato soci Unicoop Tirreno, Flash Mob con letture a tema e canti che vedranno coinvolti gli alunni degli Istituti comprensivi di Follonica.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Massa Marittima

Per la festa dell’8 marzo, su proposta della Commissione comunale per le pari opportunità, il Comune di Massa Marittima aveva aderito al progetto “8 marzo, tre nomi, tre strade” lanciato dall’associazione Toponomastica femminile con il patrocinio di Anci. La campagna impegnava la Pubblica amministrazione a dedicare tre nomi di vie o di spazi pubblici a tre figure femminili, per restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito in tutti i campi a migliorare la società, partendo dal dato che le vie italiane sono ancora in netta prevalenza intitolate a uomini. La Commissione pari opportunità ha contribuito con 6 nomi.

In occasione delle celebrazioni del 25 novembre, il progetto si concretizza attraverso l’apposizione delle targhe: si comincia sabato 23 novembre, alle 15.30, a Tatti, con l’inaugurazione del Giardino di Alma, (il parco davanti al Barrino) dedicato ad Alma Zamparo in Lotti, la donna che, durante la Seconda guerra mondiale, conoscendo la lingua tedesca, ed essendo richiesta come interprete, utilizzò le informazioni in suo possesso per aiutare le persone che rischiavano di essere catturate.

Lunedì 25 novembre, alle 11.30, a Massa Marittima, sarà inaugurato il Parco Margherita Hack (Parco giochi in via Martiri della Niccioleta), dedicato alla premio Nobel in astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista italiana; giovedì 28 novembre, alle 11, a Valpiana, sarà inaugurata la piazza Cecchina Lotti (il largo al fianco della farmacia) dedicata alla politica e giornalista vissuta a Massa Marittima tra il 1886 e il 1911, che scrisse per molte riviste repubblicane, tra cui “La Giovane Italia”, sulla condizione femminile nella società del suo tempo, spronando le donne a reclamare giustizia.

Venerdì 29 novembre, alle 14.30, a Prata, inaugurazione del largo Angiolina Sili (il largo che ospita le panchine rosa e rossa), la donna che nel 1920 dispose nel testamento di destinare la sua eredità ad un asilo infantile e all’istituzione a Prata di un laboratorio per l’ istruzione professionale delle fanciulle; domenica 1° dicembre, a Niccioleta, inaugurazione del Parco Aida Borghigiani, medaglia di bronzo al valore militare per aver aiutato i partigiani presi in ostaggio e condotti a Niccioleta durante la ritirata tedesca.

Prossimamente sarà inaugurato il sesto parco giochi, nella frazione di Ghirlanda, accanto alle fonti, dedicato a Olimpia De Gouges, attivista francese che durante la Rivoluzione si mise in luce per le sue posizioni femministe e abolizioniste con cui chiedeva l’uguaglianza di diritti tra uomini e donne.

“Quest’anno la quasi totalità delle iniziative che abbiamo organizzato per il 25 novembre si svolgono all’interno dei plessi scolastici e sono dedicati agli studenti – commenta Ambra Fontani, presidente della Commissione comunale per le pari opportunità – che abbiamo coinvolto nel progetto sulla toponomastica al femminile. Tra un mese si rinnova la Commissione comunale pari opportunità e siamo felici di essere riuscite a portare a termine il progetto arrivando all’intitolazione di questi spazi pubblici alle sei donne che abbiamo voluto valorizzare, alcune delle quali appartengono al nostro territorio. Un ringraziamento ai comitati di frazione di Tatti e di Valpiana, alla sezione soci Coop delle Colline Metallifere e al parroco di Niccioleta don Andrea, che hanno offerto la loro collaborazione per le iniziative organizzate per le inaugurazioni”.

La presentazione del libro

Carlotta Fruttero, autrice del libro “Alice ancora non lo sa“, sarà la protagonista del prossimo incontro in programma sabato 23 novembre, alle 17, a Massa Marittima, alla biblioteca “Gaetano Badii”.

L’iniziativa è organizzata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne dalla biblioteca comunale, in collaborazione con la Commissione comunale per le pari opportunità e l’associazione Liber Pater, con il patrocinio della sezione soci Coop di Massa Marittima.

Il libro racconta la storia di una donna che, mentre si batte per non perdere la casa in cui è cresciuta, inciampa in un amore tossico che rischia di distruggerla. Una storia di violenza economica, chiave di interpretazione dell’intera vicenda, in cui molte donne che subiscono violenza si possono riconoscere. Il libro è stato anche analizzato nel corso di uno dei book club organizzati dalla biblioteca comunale.

Carlotta Fruttero è figlia di Carlo Fruttero, noto scrittore italiano protagonista della prima opera letteraria della figlia: “La mia vita con papà”.

L’iniziativa è a ingresso libero.

La campagna sul numero 1522

“Per il contrasto alla violenza di genere, anche quest’anno abbiamo promosso una iniziativa finalizzata a diffondere in modo capillare il numero 1522 – spiega Grazia Gucci, assessore comunale alle pari opportunità –, a cui ci si possono rivolgere le donne vittime di violenza per chiedere aiuto. Il Comune e la Commissione distribuiranno durante i vari incontri a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole di Massa Marittima di ogni ordine e grado, dalle elementari, alle medie, alle superiori, una sacca per lo sport che riporta il numero 1522 in modo da farlo entrare in tutte le famiglie. Inoltre, abbiamo stampato delle locandine con il numero 1522 che stiamo distribuendo nei negozi e in tutte le attività che sono a contatto con il pubblico. Iniziative rese sempre possibili grazie alla collaborazione dei commercianti che aderiscono ogni anno con convinzione”.

Castel del Piano

Lo scorso 7 novembre si è insediata la Commissione pari opportunità Amiata grossetana, composta da consigliere e consiglieri dei Comuni dell’Unione dei Comuni Amiata grossetana, dell’Unione dei Comuni stessa e da rappresentanti laici. La nuova presidente è Lucia Nannetti, componente laica, mentre la vicepresidente è Elena Rustici, consigliera comunale del Comune di Castell’Azzara.

“Il nostro obiettivo è quello di dare continuità al buon lavoro svolto dalla precedente commissione – dichiara la presidente Lucia Nannetti – Questo è un organismo importante e sono convinta che, grazie alla motivazione di tutti i componenti, potremo lavorare in maniera propositiva su politiche di parità di genere, di prevenzione e di contrasto ad ogni forma e causa di discriminazione e di violenza, nell’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza previsti dalla nostra Costituzione. Auspico, inoltre, che ci sia un buon lavoro di rete tra tutti gli attori che ruotano intorno a queste politiche come enti, scuole, servizi socio sanitari e associazioni, al fine di realizzare progetti condivisi”.

Per il 25 novembre, insieme alla Consulta delle Contrade e in collaborazione con il Comune di Castel del Piano e l’associazione “Ildebrando Imberciadori”, la Commissione ha organizzato un evento di sensibilizzazione sul tema della violenza dal titolo “Non solo 25 novembre”.

Interverranno il sindaco Cinzia Pieraccini, il neuropsichiatra infantile dottor Ettore Caterino, i rappresentanti delle associazioni Olympia de Gouges e Casa Di Hilde. L’appuntamento è alle 18 di fronte a Palazzo Nerucci dove si terrà “un minuto di rumore” per tutte le vittime di violenza. Sarà il momento di unirsi nel loro ricordo con il suono dei tamburi delle quattro contrade, come segno di impegno e speranza.

Sarà inoltre presentato un volantino realizzato dalla Commissione pari opportunità, dal titolo ”Non buttarmi”, con contatti utili a cui rivolgersi nei casi in cui si subisce o si è testimoni di violenza.

Sei Toscana

Anche Sei Toscana ha voluto unirsi alle tante voci che il 25 novembre di ogni anno si alzano per urlare basta alla violenza di genere.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, grazie alla collaborazione con Donna Chiama Donna – associazione che ogni giorno opera al fianco di chi subisce abusi sia fisici che psicologici – la società ha condiviso con tutti i suoi oltre mille dipendenti un audio-video con la testimonianza di una delle, purtroppo, tante donne che hanno subito soprusi. Il racconto, anonimo, aiuta a comprendere come un’apparente normalità possa nascondere episodi di crescente violenza e come sia necessario chiedere aiuto prima che sia troppo tardi.

La testimonianza è stata caricata anche sul canale YouTube dell’azienda (link: https://www.youtube.com/watch?v=FJgUcLQhyR4) e sul proprio sito internet (link: https://seitoscana.it/video/22112024-sei-toscana-contro-la-violenza-genere-insieme-all-associazione-donna-chiama-donna) così da permetterne una maggiore divulgazione.

“L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso di responsabilità d’impresa che Sei Toscana ha intrapreso da alcuni anni – dichiara il presidente Alessandro Fabbrini – per diffondere tra i propri dipendenti la conoscenza dell’obiettivo sulla Parità di genere dell’Agenda 2030 e i principi di sviluppo sostenibile che rappresentano un riferimento costante per la nostra società”.

Inoltre, alle donne e alla parità di genere e per costruire una cultura aziendale sempre più fondata sul rispetto, Sei Toscana ha voluto dedicare anche una selezione accurata di titoli con cui arricchire ulteriormente la propria libreria circolare.

Forza Italia e Nuovo Orizzonte Civico

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Azzurro Donna – Forza Italia e Noc (Nuovo Orizzonte Civico) invitano la cittadinanza alla tavola rotonda “Fatti bella per te – Dedicata a chi si guarda nello specchio e da tempo non si vede più “, che si terrà il 25 novembre, alle 16, nell’aula magna della biblioteca Cheliana nel Palazzo Mensini, a Grosseto.

Durante l’evento, sarà presentato il libro “Ho nascosto”, scritto da Domminga Tammone,

Un’affascinante auto-riflessione sul tema di come sia complicato esprimere pienamente il proprio Io, dove testo e immagini si fondono in un unicum che ricostruisce in poche tappe un intero percorso esistenziale.

“Credo che spesso non ci guardiamo allo specchio con i nostri occhi ma con gli occhi, la mente e le parole degli altri che non sono quasi mai positivi – spiega Dominga Tammone -. Questo ci fa perdere energie positive, ma soprattutto momenti importanti di vita e perfino la propria identità. Ho scritto questo libro per interrompere quel rapporto tossico con me stessa che non portava da nessuna parte, per liberarmi di qualcosa che non mi serviva e per condividere la mia riflessione con gli altri”.

“L’idea è quella di unire il potere dell’abbigliamento e dello stile personale al dialogo sulla consapevolezza – dichiara Marzia Fidanza -, l’autostima e il rispetto reciproco è ciò che mi ha dato spunto per creare questo progetto fatto da donne per le donne. L’abito non fa il monaco, ma aiuta a ritrovarsi: stile, consapevolezza e contrasto alla violenza di genere”

L’obiettivo di questa tavola rotonda sarà quello di unire il mondo del personal styling alla sensibilizzazione sulla violenza di genere, esplorando come il miglioramento dell’autostima, attraverso l’immagine personale, possa aiutare a riconoscere il proprio valore e rompere il ciclo della violenza subita.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione dell’onorevole Catia Polidori, referente nazionale di Azzurro Donna, dell’assessore alla politiche giovanili Angela Amante e dell’assessore al sociale, Chiara Vazzano, dell’associazione Olympia de Gouges, dell’imprenditrice Marzia Fidanza, di Serena Brignili, Giovanna Parlati e Stefania Masini. Modererà l’incontro Valentina Corsetti.

Il dibattito offrirà spunti di riflessione e strumenti concreti per affrontare il tema della violenza di genere, mettendo in luce le sfide attuali e le possibili soluzioni.

L’iniziativa è aperta al pubblico e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

“La cultura e il dialogo sono strumenti fondamentali per combattere la violenza di genere – afferma Valentina Corsetti coordinate provinciale di Azzurro Donna -. Con eventi come questo, vogliamo sensibilizzare la comunità e promuovere una riflessione collettiva”.

“Vorrei esprimere i miei più sentiti complimenti per la lodevole iniziativa a Valentina Corsetti, a tutta la squadra di Azzurro Donna ed a tutte coloro che hanno organizzato l’ evento e che vi parteciperanno attivamente, poiché il tema dell’incontro è della massima importanza – dichiara Roberto Berardi, coordinatore provinciale di Forza Italia e vicecoordinatore regionale del partito -. Il tema della violenza sulle donne, infatti, è un fenomeno ancora molto, troppo, attuale che, ovviamente, non deve essere ricordato solo il 25 novembre; ognuno di noi dovrebbe rivolgere il suo sguardo e pensiero cercando non solo di combatterlo, ma di prevenirlo, con ogni mezzo; dobbiamo ritrovare il senso civico, che purtroppo parte dell’umanità sembra ormai aver perduto. Occorre lavorare alacremente per riportare la figura della donna ed il rispetto per essa al centro della società e le iniziative come quella che si terrà il 25 novembre a Grosseto costituiscono un punto di partenza, dal quale si può e si deve prendere spunto”.

