Torna la Settimana della Bellezza: ecco i prossimi due appuntamenti

Grosseto. Franco Cardini, storico medievalista, scrittore, giornalista, commentatore, divulgatore, un innamorato del Poverello d’Assisi e del movimento che, dalla sua intuizione carismatica, ne è derivato, sarà l’ospite della seconda fase della Settimana della Bellezza, il festival promosso e ideato da diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia, dedicato quest’anno al tema: “Dalle ferite la Speranza“.

Cardini sarà a Grosseto nel pomeriggio di venerdì 22 novembre, quando alle 17.30, nella chiesa di San Francesco, nel cuore del centro storico, terrà l’incontro pubblico dal titolo: “Francesco, le stimmate e la perfetta letizia”. Ad introdurlo sarà Giovanni Gazzaneo, giornalista, coordinatore di “Luoghi dell’Infinito”, la rivista mensile di “Avvenire”, e presidente di Fondazione Crocevia.

La Settimana della Bellezza quest’anno si propone con un nuovo format, inaugurato lo scorso 24 ottobre, fatto cioè di eventi e proposte che si dipanano lungo l’intero anno sociale, concludendosi a fine aprile, quando saremo nel bel mezzo dell’anno giubilare.

«Dalle ferite la Speranza” si rifà, d’altra parte, proprio all’evento storico delle stimmate del Poverello, che fungono da spunto e da espediente per continuare ad indagare il vasto tema delle ferite (spirituali, fisiche, emotive, ambientali …) che toccano la vita concreta di tanti, avendo però una prospettiva evangelica, quella, appunto, della Speranza con la maiuscola, perché non solo una virtù, ma una presenza, un nome, un volto: quelli di Gesù di Nazareth.

Franco Cardini parlerà, dunque, dell’Assisiate, delle stimmate e della perfetta letizia, uno dei tratti caratterizzanti la sua spiritualità. Riscoprirne la più genuina e onesta spiritualità, «ripulirla» da ciò che non appartiene a quella spiritualità tanto raffinata quanto apprezzata trasversalmente, sarà uno dei compiti di Cardini nell’incontro di venerdì 22 novembre, che sarà riproposto, poi, sabato mattina, in sala Friuli per alcune classi superiori.

Nel pomeriggio di sabato 23 novembre, infine, un altro appuntamento importante nel programma della Settimana della Bellezza. Si parlerà, infatti, di agricoltura per approfondire quanto essa possa essere capace di bene, ma anche di ferite (basti pensare al caporalato).

«Dai prodotti agricoli buoni e giusti al distretto di economia civile della Maremma» è il titolo dell’incontro, in programma alla 17.00, nella sala Mirto Marraccini di Banca Tema (corso Carducci).

Interverranno Angelo Gentili, responsabile del settore agricoltura di Legambiente, e Simone Castelli, titolare di Podere 414 e presidente di Coldiretti Grosseto. Queste iniziative concluderanno lo step di novembre, poi pausa e la Settimana della Bellezza tornerà a marzo.

La Settimana della Bellezza è l’iniziativa promossa e ideata dalla Diocesi di Grosseto, attraverso l’ufficio per la pastorale culturale, e Fondazione Crocevia, con Fondazione Chelli, la cooriganizzazione del Comune di Grosseto e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura tramite Polo culturale Le Clarisse e Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma, Fondazione Polo universitario grossetano, Avvenire, Luoghi dell’Infinito, Ente parco della Maremma, Coldiretti.

Main sponsor: Fondazione Bertarelli.