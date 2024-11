Torna la Lotteria della Befana per aiutare la Fondazione Il Sole: dove acquistare i biglietti

Table of Contents

Grosseto. Anche quest’anno torna la Lotteria della Befana, l’iniziativa di beneficenza organizzata dalla Fondazione Il Sole Ets per raccogliere fondi destinati alle attività che vengono svolte durante l’anno a supporto delle persone con disabilità psichica, intellettiva, relazionale e con multi-disabilità.

Saranno 3.500 biglietti disponibili al costo di 2,50 euro ciascuno, la cui vendita dei biglietti è resa possibile grazie alla collaborazione di Banca Tema, che li distribuisce in tutte le sue filiali, e a un gruppo di amici e commercianti che hanno scelto di sostenere questa causa.

Per chi desidera aiutare attivamente, è possibile ritirare uno o più blocchetti di biglietti nella sede della Fondazione, in via Uranio, a Grosseto, prenotandoli ai numeri 335.1728807 o 0564.491730.

L’estrazione si terrà il 10 gennaio 2025 alle 17.00, nella sala “Mirto Marraccini” di Banca Tema, in corso Carducci 14, a Grosseto. Sarà presente un incaricato del sindaco e i vincitori presenti potranno ritirare subito i premi. Per gli assenti, sarà cura della Fondazione contattarli telefonicamente per concordare la consegna.

Un impegno collettivo per il bene comune

“Partecipare a questo progetto ci rende orgogliosi – dichiara Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema -. L’attività della Fondazione Il Sole ha un valore sociale estremamente importante per la collettività, gli assistiti e le loro famiglie”.

“Dopo 20 anni dalla nascita della Fondazione – sottolinea Marco Scandroglio, presidente della Fondazione Il Sole -, mi sorprende positivamente come riusciamo sempre a coinvolgere la cittadinanza in nuove iniziative che ci permettono di raggiungere traguardi importanti.”

“Sono sicura che anche quest’anno i cittadini risponderanno con entusiasmo – aggiunge Tiziana Tenuzzo, responsabile del fundraising per la Fondazione Il Sole – e insieme riusciremo a vendere tutti i biglietti della lotteria”.

I premi

Ecco i premi in palio:

Tv di ultima generazione Weekend per due persone (1 notte) Ingresso per due persone in un centro benessere Giacca della collezione Toscano Stampa d’autore Macchina per il caffè con cialde Cena degustazione per due persone Cesto di dolcezze assortite Cofanetto beauty Buono libri 12. 13. 14. 15. Bottiglia Roggiano Edizione limitata – Morellino di Scansano

I biglietti

Ecco dove trovare i biglietti a Grosseto: