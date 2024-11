Grosseto. Sabato 23 novembre, il Cisom Gruppo Grosseto, in collaborazione con Caritas, organizzerà in via Papa Giovanni XXIII, nel piazzale della parrocchia SS Addolorata, una raccolta di coperte da donare alle persone più bisognose e disagiate, con orario dalle 9 alle 18, per fronteggiare l’emergenza freddo ormai imminente.

Le coperte raccolte verranno poi consegnate dai volontari del Cisom, che tutte le sere della settimana sono impegnati a portare un pasto caldo ai più bisognosi.